Gisteravond projecteerde Museon-Omniversum vanuit een bus maatschappijkritische stellingen op meerdere gebouwen in Den Haag. Het museum vraagt daarmee aandacht voor prangende maatschappelijke kwesties en wil mensen tegelijkertijd bewust maken van hun eigen invloed op een betere wereld. De actie is onderdeel van de nieuwe propositie van het museum, waarbij bijdragen aan de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties centraal staat.

Met vragen als “Wanneer zit de eerste vrouwelijke minister-president hier?” en “Zou een treinkaartje niet goedkoper moeten zijn dan een vliegticket?” wil het museum mensen inspireren en activeren hun eigen steentje bij te dragen aan een duurzame wereld. Peter de Haan, directeur Museon-Omniversum, zegt over de actie: “Enerzijds willen we hiermee een breder publiek bereiken, anderzijds willen we benadrukken dat het tijd is om in actie te komen. De vragen zetten je namelijk aan het denken over jouw eigen invloed op een duurzamere toekomst. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich beseft dat je individueel wel degelijk een verschil kan maken in de gezondheid van onze planeet en samenleving.”

Activeren

De verschillende vragen waren onder andere te zien op ’t Torentje, het NS-station Den Haag HS en Westfield Mall of the Netherlands. De actie laat zien dat Museon-Omniversum duidelijk stelling inneemt wanneer het gaat om maatschappelijke kwesties. De Haan: “Het is de hoogste tijd dat musea zich meer uitspreken en actuele maatschappelijke thema’s op de kaart zetten. Museon-Omniversum gaat daarom een stap verder, van informeren en ontdekken naar activeren en agenderen. Met acties als deze willen we zowel offline als online de dialoog aanwakkeren, van jong tot oud.”

Caravan

Een deel van de vragen is afkomstig uit een rondrit met een caravan, waarin journalisten Klaas van Kruistum en Janouk Kelderman, bekend van verscheidene NPO-jeugdprogramma’s, in gesprek gingen met jongeren over vragen die hen bezighouden. De Haan: “We gaan graag met onze doelgroep in gesprek over een duurzame toekomst. Daarom zijn we in aanloop naar deze actie de straat op gegaan om te achterhalen welke vragen er leven in de maatschappij. Een aantal van deze vragen hebben we uitgekozen om te projecteren op daarvoor relevante gebouwen. Deze vragen laten zien wat er speelt in de samenleving en toont tegelijkertijd aan dat het tijd is om in actie te komen. De vragen zetten je namelijk aan het denken over onze eigen invloed op een duurzame toekomst.”

Over Museon-Omniversum

Als instituut voor Cultuur en Wetenschap vervult Museon-Omniversum zijn door de Verenigde Naties bekrachtigde rol als pionier en inspirator voor het behalen van de wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). De Sustainable Development Goals zijn zeventien doelen voor duurzame ontwikkeling om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Museon-Omniversum spoort huidige en nieuwe generaties aan om zich in te zetten voor een leefbare aarde voor iedereen. Klik hier voor meer informatie.