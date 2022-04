One Planet, het kenniscentrum voor duurzaamheid van Museon-Omniversum, is vanmiddag officieel geopend door minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten. Met interactieve tentoonstellingen geeft het nieuwe landelijke impactcenter praktische oplossingen voor wereldproblemen, met als uitgangspunt de zeventien Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties.

One Planet is daarmee het enige SDG-house dat zich op publiek richt en bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen stimuleert. “We willen onze bezoeker meenemen in de uitdagingen waar de wereld voor staat”, zegt Peter de Haan, algemeen directeur van Museon-Omniversum. “Niet alleen om te laten zien welke bedreigingen er zijn, maar juist concrete oplossingen en alternatieven te bieden. Die formule is bijzonder voor een museum, met One Planet kiezen we echt positie en zijn we niet langer alleen informatief en neutraal. Ik ben ervan overtuigd dat we een serieus onderwerp als duurzame ontwikkeling kunnen combineren met een leuk dagje uit en het daarmee voor een breed publiek laagdrempelig maken.”

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie over One Planet: “Het is onze plicht om zuinig te zijn op onze schitterende aarde. Daar kunnen we allemaal een steentje aan bijdragen door bewuster en duurzamer te leven. Ik vind het dan ook heel goed dat One Planet daar aandacht voor vraagt en mensen perspectief geeft om bij te dragen aan een betere, duurzame wereld.”

Inspireren, leren en doen

Op 1 januari zijn het populairwetenschappelijk museum Museon en filmtheater Omniversum officieel gefuseerd. Sindsdien ligt de focus op de nieuwe propositie waarin het museum haar bezoekers zowel informeert over duurzaamheid als aanspoort tot actie. Met de One Planet Dome, One Planet Expo en One Planet NOW! richt het museum zich op de aarde, mens en duurzame wereld. Peter de Haan: “Op onze verschillende afdelingen laten we zien dat ook kleine initiatieven de wereld beter maken. One Planet Dome laat op een groot koepelscherm films over de schoonheid van de natuur en de planeet zien. One Planet Expo is een interactieve tentoonstelling waarin we de zeventien SDG’s in kaart brengen en bij One Planet NOW! krijgen onze bezoekers praktische oplossingen waar ze zelf mee aan de slag kunnen. De nieuwe ambitie is inspireren, leren, en ook zelf laten ondernemen.”

Verenigde Naties

De SDG’s zijn een urgente oproep tot actie op het gebied van verduurzaming door de wereldwijde samenwerking van de Verenigde Naties. Ze dienen als leidraad voor alles wat One Planet tentoonstelt. Voormalig VN-jongeren ambassadrices Hajar Yagkoubi en Jahkini Bisselink waren bij de opening aanwezig en spraken over het belang van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Peter de Haan: “Duurzaamheid is een ontzettend belangrijk thema en we moeten ervoor zorgen dat de planeet leefbaar blijft voor komende generaties. We geloven niet dat mensen in beweging komen door de vele sombere berichten en doemscenario’s over duurzaamheid. Daarom hebben we ervoor gekozen het anders aan te pakken en ons positiever te positioneren. Met onze interactieve tentoonstellingen bieden we voor iedere generatie een hoopvol toekomstperspectief.”

Over One Planet

Vanuit de fascinatie en liefde voor de aarde zet Museon-Omniversum collectie, kennis, programmering en netwerk in om grote mondiale uitdagingen op de agenda te zetten en voor zo veel mogelijk mensen concrete handelingsperspectieven te bieden. Met als uitgangspunt de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dit doen ze door te inspireren, van elkaar te leren en samen te werken. Museon-Omniversum roept iedereen op om zich aan te sluiten bij One Planet en om mee te helpen om de planeet en alles wat erop leeft te beschermen.

Foto: Vlnr: wethouder Mobiliteit en Cultuur Den Haag Robert van Asten, algemeen directeur Peter de Haan, minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten. De foto is gemaakt door: Laura Oldenbroek.