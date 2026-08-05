Het duurzame kledingmerk Mud Jeans is failliet verklaard. Dat meldt ceo Dion Vijgeboom, die sinds begin dit jaar Mud Jeans leidt. Het merk had zelf het faillissement aangevraagd. Het bedrijf was winnaar van de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap in 2022 waarop een bezoek volgde destijds van Koningin Máxima. In 2012 ging het bedrijf ook al eens failliet.

Verklaring CEO Dion Vijgeboom:

Met groot verdriet moeten we mededelen dat MUD Jeans failliet is verklaard, na een faillissementsaanvraag die we zelf hebben ingediend.

Dit is niet het einde waar we voor hebben gestreden. De afgelopen maanden heeft ons team onvermoeibaar gewerkt aan een duurzame toekomst voor dit bedrijf. We geloofden dat er een weg vooruit was. Maar ondanks al onze inspanningen bleek de financiële last van de historische schulden uiteindelijk te zwaar om te dragen.

Allereerst willen we iedereen bedanken die deel heeft uitgemaakt van deze reis. Ons team, klanten, retailers, leveranciers, investeerders, partners en supporters; jullie geloofden in ons, daagden ons uit en hielpen ons bewijzen dat mode anders kan. We zijn jullie enorm dankbaar.

Desondanks zijn we ongelooflijk trots op wat we samen hebben gecreëerd.

MUD Jeans werd veel meer dan een denimmerk. We bewezen dat circulaire mode modern en aantrekkelijk kan zijn. We hebben nooit geloofd dat mensen zouden moeten kiezen tussen er goed uitzien en iets goeds doen. Daarom weigerden we concessies te doen aan kwaliteit, pasvorm of duurzaamheid. Elke jeans die we maakten, weerspiegelde die overtuiging.

We waren pioniers in het maken van jeans van gerecycled katoen, introduceerden reparatie- en retourdiensten lang voordat dit de industriestandaard werd, en hielpen aantonen dat circulariteit niet zomaar een ambitie is – het kan daadwerkelijk worden gerealiseerd. Gaandeweg werd MUD Jeans een inspiratiebron voor universiteiten, innovators en bedrijven over de hele wereld.

Dat maakt vandaag de dag des te pijnlijker. Maar we geloven niet dat dit verhaal hier mag eindigen.

MUD Jeans is meer dan een bedrijf. Het is een idee, een community en een blauwdruk voor hoe de toekomst van mode eruit kan zien. We hopen oprecht dat dit faillissement niet het laatste hoofdstuk is, maar het begin van een nieuw. We geloven dat dit merk, zijn producten, zijn community en alles waar het voor staat een toekomst verdienen.

Sommige verhalen verdienen een nieuw hoofdstuk. We hopen oprecht dat MUD Jeans daar een van is.

Bedankt voor jullie vertrouwen in ons.

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