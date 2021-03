MUD Jeans bewijst dat circulair ondernemen de toekomst is

De vraag naar circulaire jeans neemt toe. Een positieve beweging, die in lijn is met de doelen die tijdens het Klimaatakkoord in Parijs zijn gesloten. In 2050 zou Nederland volledig circulair moeten zijn. Op dit moment wordt wereldwijd slechts 1 procent van de kleding gerecycled naar nieuwe kleding. MUD Jeans neemt haar verantwoordelijkheid en maakt van oude jeans nieuwe jeans. Een verdubbeling van de omzet tijdens de pandemie laat het momentum voor circulaire jeans zien.

“Als het gaat om duurzaamheid en recycling is er in de mode-industrie nog een wereld te winnen. Die ommezwaai naar circulair ondernemen hebben wij bijna 10 jaar geleden, bij de start van ons bedrijf, gemaakt. Onze klanten committeren zich tijdens de aankoop aan het ook weer terugsturen van de jeans wanneer hij is uitgedragen. Je moet altijd blijven vernieuwen en daarom komen we met een post-corona winkelformule”, aldus CEO Bert van Son.

Leasen van jeans

Om de economie echt te veranderen is het volgens MUD Jeans noodzaak andere manieren van consumptie te promoten. Jaarlijks gooien we in Nederland 305 miljoen kilo kleding weg, Het lease-systeem van MUD Jeans, waarbij de gebruiker een maandelijks bedrag betaalt voor zijn broek wordt vaak vanuit duurzaamheidsoverwegingen afgesloten, meldt onderzoek van ABN AMRO. Bij het leasen blijft MUD Jeans eigenaar van de grondstof, na 12 maanden of langer, komt de jeans terug bij MUD Jeans, om gerecycled of als vintage exemplaar verkocht te worden.

De toekomst

In de oude textielstad Enschede zijn ze bezig met een nieuwe techniek om het percentage post-consumer gerecycled katoen te verhogen. MUD Jeans maakt spijkerbroeken die nu al bestaan uit 40% post-consumer gerecycled katoen. Oftewel, er zit ongeveer een halve oude broek in een nieuwe broek. Het doel is aan het eind van het jaar, door middel van deze nieuwe techniek, een broek van 100% gerecyclede denim garen te hebben.



COVID-19 als accelerator voor duurzaam shoppen

Wereldwijd onderzoek van managementadviesbureau Accenture voorspelt dat de pandemie het consumentengedrag structureel zal veranderen. In wereldwijd onderzoek geeft 60% van de consumenten aan meer milieuvriendelijke, duurzame of ethisch verantwoorde aankopen te hebben gedaan sinds het begin van de pandemie. Negen van de tien geeft aan dat waarschijnlijk te blijven doen.

Waarom jeans?

“Het is het meest vervuilende product als je het op de ouderwetse manier produceert, maar ook het meest gedragen item, iedereen heeft een jeans. Daar valt heel veel winst te behalen als je het beter gaat doen. Bij iedere stap in de productie kan het beter en doen wij het ook beter”, zegt van Son. Bij de 2 miljard jeans die jaarlijks worden verkocht wordt gemiddeld 8.000 liter water gebruikt per jeans. Bij een MUD Jeans is het waterverbruik, door gerecycled en biologisch katoen 92% minder.

Fysieke uitrol lease concept

Voor de retailers is het een moeilijke tijd geweest. MUD Jeans werkt daarom aan de uitrol van een nieuw concept om de winkels, zodra ze opengaan, financieel te ondersteunen. “Lease A Jeans was tot nu toe online beschikbaar en zal straks ook in winkels beschikbaar zijn. De retailer zal alle modellen van MUD Jeans kunnen aanbieden zonder alles te hoeven inkopen. Deze nieuwe lease formule voor geselecteerde retailers zorgt er straks voor dat ze snel op stoom kunnen komen”, belooft van Son. “Dat is de kracht van Circulair Ondernemen”, volgens van Son.

Over MUD Jeans

MUD Jeans is het eerste circulaire jeans merk ter wereld. In 2012 introduceerde MUD Jeans het innovatieve Lease A Jeans concept. Dit gaat over de shift van een economie gebaseerd op bezit naar gebruik. Het merk past de principes van de circulaire economie toe en recycled al haar jeans. Op dit moment gebruikt MUD Jeans tot 40 procent gerecycled katoen voor haar spijkerbroeken productie. MUD Jeans is uitgeroepen tot Sustainable Retailer Of The Year 2020-2021 en behoort tot de 5 hoogst-scorende B Corps in de Benelux.