De Metaal Recycling Federatie (MRF) introduceert een nieuw en belangrijk initiatief: de Metaaltafel. Dit overlegplatform brengt partijen uit de gehele metaalrecyclingketen samen, waaronder metaalrecyclingbedrijven, industrie, overheid en kennisinstellingen. Met de Metaaltafel wil de MRF de samenwerking binnen de keten structureel versterken.
Het doel van de Metaaltafel is om gezamenlijk te werken aan een effectieve aanpak van knelpunten die de metaalrecycling in de weg staan. Door kennis, ervaringen en perspectieven te bundelen, ontstaat ruimte voor oplossingen die bijdragen aan een goed functionerende en toekomstbestendige circulaire economie.
Het belang van dit initiatief werd onlangs onderstreept tijdens het Kamerdebat Circulaire Economie op 2 oktober. Staatssecretaris Thierry Aartsen bevestigde daar dat de Metaaltafel daadwerkelijk wordt ingericht. Deze bevestiging markeert een belangrijke stap richting intensievere samenwerking en een samenhangend grondstoffenbeleid voor metalen.
Met de Metaaltafel zet de MRF zich in voor een sterke, circulaire metaalwaardeketen waarin ketenpartners gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor duurzame grondstoffengebruik en -terugwinning.