De Nederlandse metaalrecyclingsector zet een stap richting intensievere samenwerking met de overheid en industriële partners. Dankzij de lancering van een nieuw structureel overlegplatform wil de sector knelpunten in wet- en regelgeving doorbreken en zo de circulaire inzet van metalen versnellen. In een tijd waarin grondstoffenschaarste, geopolitieke afhankelijkheden en klimaatdoelen samenkomen, benadrukt dit initiatief het groeiende belang van metaalrecycling voor de Nederlandse economie en de Europese circulaire ambities richting 2030 en 2050.

Structureel overleg voor circulaire doorbraak

De Metaal Recycling Federatie (MRF) heeft het initiatief genomen voor de ‘Metaaltafel’: een structureel overleg waarin overheid, industrie, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samenkomen. Het doel is om praktische oplossingen te vinden voor belemmeringen in de metaalrecyclingketen, zoals trage vergunningverlening, onduidelijke afvalcriteria en beperkte acceptatie van gerecyclede metalen in productieprocessen. De uitkomsten moeten leiden tot concrete beleidsadviezen op zowel nationaal als Europees niveau.

Belang voor economie en grondstoffenzekerheid

Volgens verschillende betrokken partijen is betere benutting van secundaire metalen van groot belang voor zowel verduurzaming als economische weerbaarheid. Door betere afstemming met onder meer het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan het beleid beter aansluiten op technologische innovaties in de sector. De Metaaltafel moet hierdoor bijdragen aan een stabieler investeringsklimaat, minder afhankelijkheid van primaire grondstoffen en een sterkere positie van Nederland binnen de Europese circulaire economie.

Invloed op regionale markt en prijsontwikkeling

Naast landelijke beleidsvraagstukken raakt dit initiatief ook de regionale markt. In provincies met veel industriële activiteit spelen transparantie en voorspelbaarheid in de keten een grote rol. Beleidskeuzes rond vergunningen, transport en kwaliteitsnormen hebben direct invloed op de beschikbaarheid en verwaarding van metalen reststromen. Een betere afstemming tussen overheid en de sector kan daarmee ook effect hebben op de oud ijzer prijs in Limburg. Die is sterk afhankelijk van de vraag vanuit de industrie, de internationale markt en de mate waarin gerecycled metaal kan worden ingezet als volwaardige grondstof.