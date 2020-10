Moyee FairChain koffie in 677 winkels in Nederland

Moyee is vanaf deze week te koop in de grootste supermarktketen van Nederland, Albert Heijn. FairChain koffie in retail is nieuw, en een nieuwe stap op weg naar een gezonde koffiemarkt. Het gaat namelijk niet goed. In de huidige koffieketen blijft maar 10% van de waarde achter in het land van origine, leven miljoenen boeren in armoede en zijn koffielanden afhankelijk van ontwikkelingshulp. Tijd om het radicaal anders te doen. Tijd voor briljante koffie voor iedereen en een bedrijfsmodelmodel dat toekomst heeft. Doe mee en Drink Pink. Every Sip Counts.

FairChain

De huidige koffieketen werkt niet. Vijf grote koffieproducenten (Big Coffee) domineren de markt en steken 90% van alle opbrengst in hun zak. Zoals we nu koffie verbouwen, verwerken en verkopen zorgt voor grootschalige armoede, ontbossing en sociale ontwrichting in koffielanden. Wat een ellende. Moyee’s FairChain model is anders. Het is gebaseerd op gelijkwaardige samenwerking en investering in lokale verwerking. De koffie wordt geplukt, gebrand en verpakt in het koffieland zelf waardoor 50% van de waarde lokaal achterblijft. Zo ontstaan er waardevolle banen, kunnen boeren een leefbaar inkomen verdienen en blijven koffiebossen voor altijd overeind. Win, win, win.

Specialty

De koffie van Moyee behoort tot de beste 5% ter wereld. Dat wordt bepaald door keurmeesters van de SCA (Specialty Coffee Association). Ze komen elk jaar je bonen en koffie ‘cuppen’, en als je slaagt mag je jezelf specialty coffee noemen. Specialty koffie is briljant. Moyee wil die koffie voor iedereen beschikbaar maken. Voor Albert Heijn maakte Moyee twee verschillende:

Kenya Single is een single origin uit de Kiambu regio (1750 meter). De planten staan daar nog onder de guave- en bananenbomen. Die diverse bodem levert een complexe en typische Keniaanse koffie: fruitig, zacht en een beetje zoetig. Als je het puur drinkt, proef je de blauwe bessen, siroop en de karamel het best. Kenya Single is licht gebrand, geschikt voor wat meer geoefende drinkers.

De bonen voor Kenya Triple (ook SL28, 34 en Batian) komen uit Kongo, Oeganda en Rwanda. Ze worden gebrand en verpakt in Kenia. Triple is en slow en darker roast en dat maakt je koffie stevig, zoeter en veelzijdig. De volle, warme smaak en ronde bitterzoete chocoladetonen zijn perfect voor espresso en volle cappuccino’s. Triple is een goede koffie voor avontuurlijke Italiaanse koffiedrinkers.

Moyee levert de koffie in bonen en die kun je best een tijdje bewaren. Gelijk na het malen koffie mee zetten is natuurlijk het best voor de smaak. De bonen zijn verpakt in een 100% recyclebare verpakking zonder aluminium.

Drink Pink

De toekomst vraagt om betere koffie en radicaal andere business modellen die delen in plaats van verdelen en herstellen in plaats van kapot maken, FairChain’s dus. Vanaf deze week in de winkel: Moyee Single en Moyee Triple. 450 gram bonen in knalroze pakken -adviesprijs € 7,95.