Movares neemt Ekwadraat over en versterkt daarmee de positie in vraagstukken op het gebied van de energietransitie. Met deze overname zet Movares opnieuw een belangrijke stap in de ambitie om maximale maatschappelijke meerwaarde te realiseren bij een duurzame en toekomstbestendige inrichting van ons land.

Ekwadraat: specialist in duurzame energie

Ekwadraat ontwerpt, begeleidt en realiseert duurzame energie-installaties, aardgasvrije woonwijken en duurzame bedrijven en bedrijventerreinen. De expertise van Ekwadraat ligt in diverse vormen van duurzame energie zoals zon, wind, warmte, biomassa en biogas. Het bedrijf ondersteunt bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten, stelt haalbaarheidsstudies op en werkt aan het verkrijgen van subsidies om duurzame projecten mogelijk te maken. Dankzij jarenlange ervaring beschikt Ekwadraat over inhoudelijke en procesmatige kennis die essentieel is voor het succesvol realiseren van projecten. Vanaf de allereerste ideeën tot en met realisatie, biedt Ekwadraat deskundig advies en professionele begeleiding.

Movares: focus op maximale maatschappelijke meerwaarde

Movares heeft als ambitie om maximale maatschappelijke meerwaarde te realiseren en richt zich hierbij op complexe maatschappelijke vraagstukken in de sectoren Rail, Infra, Gebouwen, Energie en Planning & Conditionering. Movares richt zich daarbij onder meer op verduurzaming van de leefomgeving en de energietransitie. Movares ambieert de vereiste veranderingen slimmer, sneller, beter en tegen lagere faalkosten te realiseren. Op dit moment ontwerpt Movares hoog- en middenspanningstations en versnelt de energietransitie door uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk. Met de overname van Ekwadraat kan Movares ook oplossingen bieden voor andere vormen van duurzame energie en voor verduurzaming van bedrijven en bedrijfsterreinen.

Paul ten Kroode, COO Movares: “Met de overname van Ekwadraat voegen we een groep gedreven professionals toe met onderscheidende expertise op het gebied van duurzame energie. Wij hebben Ekwadraat leren kennen als een innovatieve en ondernemende partner. Ekwadraat heeft zich bewezen in het ontwikkelen van projecten op het gebied van groen gas, zonne-energie, wind, warmte en energiehubs. Het netwerk van Ekwadraat opent voor ons de toegang naar een nieuwe groep opdrachtgevers met vraagstukken op het gebied van verduurzaming en energietransitie. Door de specifieke knowhow van Ekwadraat te verbinden met ons netwerk, onze schaal en expertise op het gebied van digitalisering, kunnen we opdrachtgevers sneller en beter ondersteunen. Zo dragen we bij aan een duurzame leefomgeving.”

Cor van de Haar, directeur Ekwadraat: “De samenwerking met Movares opent nieuwe mogelijkheden voor groei en impact. Wij zullen onze kernactiviteiten voortzetten — van strategisch advies tot projectontwikkeling en realisatie — en kunnen dit nu doen binnen een grote en ondernemende organisatie met een stevige slagkracht. Het netwerk, de kennis en de infrastructuur van Movares bieden ons kansen om sneller op te schalen. Hiermee kunnen we de energietransitie versnellen, met slimme oplossingen en maatschappelijke meerwaarde.”