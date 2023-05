Ook bij Motion Gietvloeren zijn er goede ontwikkelingen om zo duurzaam mogelijk met gebruikte grondstoffen om te gaan. Een vorm daarvan is het milieu ontlasten door zo min mogelijk belastende vluchtige componenten toe te passen. Een andere vorm is het na gebruik terugwinnen van de natuurlijke basisgrondstoffen van de gietvloer. Motion Gietvloeren is er trots op met de Motion Recup gietvloer een gietvloer te hebben, die na gebruik ‘grondstof-schoon’ ingenomen kan worden en waarvan dus de grondstoffen herinzetbaar zijn, ongeacht hoe lang en intensief de vloer al die tijd is gebruikt. Deze vorm van terugwinnen en herinzetten van dezelfde basisgrondstoffen is inmiddels beloond met een hoogwaardig cradle to cradle certificaat. Met het opnieuw kunnen terugkrijgen van de grondstoffen is Motion Recup Gietvloer de meest vooruitlopende circulaire gietvloer van Nederland. Met de Motion Recup gietvloer is de kringloop bij gietvloeren maximaal rond, zonder de gebruikskwaliteit te kort te doen.

Motion Recup: al het goede van bestaande gietvloeren maar ook herbruikbaar

Gaan jij en ik het verschil maken als het gaat om het ontlasten van het milieu? Het eerlijke verhaal van de Motion Recup Gietvloer is dat het een goede start vormt van circulaire producten en handelingen in de markt van gietvloeren. Daarmee is de Motion Recup Gietvloer een echte primeur en maakt ze nu al het positieve recyclebare verschil ten opzichte van het toepassen van de conservatieve gietvloeren. Kan het allemaal nog beter? Zeker. We blijven doorontwikkelen en aan duurzaamheid werken. Is het nu duurzaam genoeg? Ook: jazeker. Het voldoet aan huidige circulaire normen. En daar is de Motion Recup gietvloer absoluut uniek in!

Met Motion Recup is ook een gietvloer recyclebaar

De meeste gietvloeren zijn PU gietvloeren. De letters PU staan voor polyurethaan. PU is een samenstelling van natuurlijke grondstoffen, met als oorsprong aardolie. Het is het veelzijdige en milieuvriendelijker duurzame antwoord op de chemische kunststof Nylon. PU wordt ook gebruikt voor isolatiemateriaal, meubels en sommige model schoenzolen. In principe is PU recyclebaar. Maar hoe kan dat bij een gietvloer, die weliswaar ijzersterk is maar toch jarenlang een zwaarbelaste dienst moet ondergaan? Hoe kan zo’n aan de ondergrond vastzittende gegoten vloer dan een 2e leven krijgen, zonder alle goede eigenschappen te verliezen?

Een gietvloer met een prima 2e leven

In principe is een goede gietvloer zeer slijtvast. Dit betekent dat ze haar grondstoffen, die in de vloer als het ware opgesloten zitten, behoudt. Hoe mooi is het als je diezelfde grondstoffen dus kunt verwerken tot een nieuw, bij voorkeur evenzo duurzaam eindproduct!

“Samen met onze fabrikantleverancier ontwikkelden we daartoe een unieke samenstelling van een gietvloer. Dit zit hem met name in een bijzondere combinatie van de primer JT30 met de schrapmassa RW20. Door deze bijzondere combinatie kan na een 1e gebruik de PU gietvloer zorgvuldig maar relatief eenvoudig verwijderd worden van haar ondergrond. De samengestelde grondstof en coating-lagen blijven daarbij behouden zonder mogelijke andere, onnatuurlijke, niet-gietvloereigen resten die keurig aan de ondergrond blijven.

Deze gebruikte maar voor circulaire begrippen toch hoogwaardig schone vloerlagen worden in een gietvloerfabriek vermalen tot kleine deeltjes. Deze deeltjes kunnen vervolgens weer gebruikt worden als toeslagmateriaal voor bijvoorbeeld intensieve sportvloeren en voor nieuwe schraplagen voor andere typen gietvloer. Met dit hergebruik ontstaat een net zo kwalitatieve, elastisch sterke en naadloze gietvloer, maar dus wel een vloer met een 2e leven! De kring is rond!”

Merk je iets aan de Motion Recup gietvloer?

De Motion Recup gietvloer is zoals je van ons verwachten kunt, evenzo hoogwaardig en op maat te verwerken als andere gietvloeren! Door het herbruiken en toevoegen van duurzaam basismateriaal wordt er minder PU gebruikt. De aldus verkregen basisgrondstof staat garant voor eenzelfde constante hoge kwaliteit, met dezelfde beste eigenschappen die een goede gietvloer heeft.

De Motion Recup gietvloer is:

– In iedere kleur verkrijgbaar

– Onderhoudsvriendelijk

– Geluidsdempend

– Taai-elastisch

– Antistatisch

– Anti-allergisch

– Duurzaam

– Goede chemische en mechanische bestendigheid

– Strak

– Zijdeglans ogend

– In vrijwel iedere ruimte toepasbaar

– Vrij van schadelijke stoffen