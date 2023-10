Een recente analyse van de CO2 -voetafdruk van het XTE-motion® systeem, in opdracht van de Topsector Logistiek en uitgevoerd door FORLIANCE en Sustaining Supply Chains, heeft de serieuze impact van het systeem onthuld. Het rapport toont aan dat de inzet van dit innovatieve systeem logistieke dienstverleners in staat stelt om meer dan 70% van hun CO2 -uitstoot te verminderen tijdens het verpakkingsproces.

Het XTE-motion® systeem, ontwikkeld door Sm!le BV, is een gepatenteerde innovatie die gebruikmaakt van geavanceerde elektronica en optimalisatie van materialen om daarmee het logistieke verpakkingsproces te verbeteren. Dit systeem stelt logistieke dienstverleners in staat om palletlading (tevens rolcontainers, kratten, etc.) efficiënter en milieuvriendelijker te stabiliseren en daarbij aanzienlijk minder plastic wikkelfolie te verbruiken. Met minder plastic en minder inspanning, wordt lading beter gestabiliseerd, waarmee ook de veiligheid wordt verhoogd en het risico op transportschade wordt verlaagd.

Een van de meest opvallende uitkomsten van de analyse is de serieuze vermindering van de CO2 -uitstoot die kan worden bereikt door het implementeren van het XTE-motion® systeem. Het systeem minimaliseert verspilling, optimaliseert verpakkingsmateriaal en vermindert de noodzaak van intern transport van goederen, wat resulteert in een indrukwekkende CO2-reductie van meer dan 70% ten opzichte van het aanbrengen van folie met de hand. Voor het onderzoek zijn gegevens verzameld van meer dan 10 ketenpartners en is inzichtelijk gemaakt wat de CO2 -uitstoot is van de verschillende productiestappen, transport, materiaalgebruik en afvalverwerking. De analyse is uitgevoerd met een ‘cradle-to-grave’ scope en dus is de hele keten meegenomen in de uitstootberekening. De uitstoot die vrijkomt tijden de levenscyclus van het XTE-motion® systeem weegt ruimschoots op tegen de reductie die gerealiseerd wordt in emissies door minder verpakkingsfolie te hoeven gebruiken.

René van Glabbeek, CEO van Sm!le BV, merkte op: “Dit rapport bevestigt wat we eigenlijk al geruime tijd wisten: dat het XTE-motion® systeem een krachtig instrument is om de ecologische voetafdruk van logistieke activiteiten drastisch te verkleinen. We zijn er trots op dat ons systeem een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering te bestrijden.” Van Glabbeek benadrukt ook dat duurzaamheid niet alleen een milieu-onderwerp is, maar ook een economische troef kan zijn voor logistieke bedrijven. “Door de CO2 -uitstoot te verminderen, kunnen bedrijven kosten besparen en voldoen aan de groeiende vraag van bedrijven en consumenten naar milieubewuste producten en diensten.”

Sm!le BV werkt internationaal samen met toonaangevende partners om het XTE-motion® systeem breed beschikbaar te maken voor logistieke dienstverleners over de hele wereld. Deze partnerschappen streven ernaar deze nieuwe technologie te integreren in bestaande operaties en nieuwe normen te stellen voor duurzaamheid binnen de sector. Het ‘Product Carbon Footprint-rapport’ is op aanvraag beschikbaar bij Sm!le BV en dient als een waardevolle bron van informatie voor beleidsmakers, bedrijfsleiders en duurzaamheidsexperts die zich inzetten voor het verminderen van de CO2 -uitstoot in de logistieke sector.

Sm!le BV blijft zich inzetten voor het leveren van innovatieve oplossingen die zowel de bedrijfseconomie als het milieu ten goede komen. Het XTE-motion® systeem, zoals bevestigd door dit rapport, helpt logistieke dienstverleners een grote stap voorwaarts te zetten in de reis naar een groenere en duurzamere logistieke toekomst.