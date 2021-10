Mosa Meat en Nutreco ontvangen EU-subsidie voor onderzoek maken kweekvlees van reststromen diervoeding

Mosa Meat kondigt met trots een subsidie ​​aan die is toegekend door React EU om de kosten van de productie van kweekvlees te verlagen en de duurzaamheid van de waardeketen verder te verbeteren, in samenwerking met haar investeerder en partner Nutreco. De subsidie ​​is toegekend voor onderzoek naar het verlagen van de kosten van celkweekmedia, de duurste stap in het productieproces.

Nutreco is een in Nederland gevestigd diervoedings- en aquafeedbedrijf en een van onze leidende investeerders. Ons samenwerkingsproject “Feed for Meat” kreeg de subsidie ​​om een ​​van de belangrijkste uitdagingen in de ontwikkeling van kweekvlees aan te pakken; betaalbaarheid. De subsidie ​​zal gericht onderzoek en ontwikkeling financieren naar goedkopere en duurzame voedingsstoffen voor de “basale” of basismedia waarin de rundercellen groeien.

Door af te stappen van pharma-grade producten en in plaats daarvan feed- en food-grade (bij)producten uit de toeleveringsketen van Nutreco te gebruiken, voorspellen we dat we de kosten van basale media met een factor van minstens 100x kunnen verlagen.

In 2019 verving Mosa Meat Fetal Bovine Serum in onze celkweekmedia. Naast het verder optimaliseren van de media in verschillende teams, is Mosa Meat verheugd te kunnen melden dat we de kosten van een van de belangrijkste voedingsstoffen in onze basale media al met bijna 98% hebben verlaagd.

Kostenbesparing bereikt met food-grade voedingsstof in basale media

Peter Verstrate, mede-oprichter en COO zei: “We zijn vereerd deze subsidie ​​van de EU te ontvangen en kijken ernaar uit om ons onderzoek te katalyseren om de kosten van celkweekmedia te verlagen. Steun van de overheid is een mooie bijdrage aan het op de Europese markt brengen van gekweekt rundvlees.”

Mosa Meat en Nutreco hebben ook ambitieuze duurzaamheidsdoelen gesteld voordat ze de subsidie ​​ontvingen. Door gebruik te maken van bijproducten uit de voedings- en diervoederindustrie en de ingrediënten met de laagste ecologische voetafdruk te selecteren, streven we naar de hoogste opbrengsten in celgroei met de laagste milieu-impact.

De prijs is nog een andere indicator dat cellulaire landbouw een cruciale rol te spelen heeft bij het helpen van de Europese Unie bij het behalen van de robuuste doelstellingen van de Farm to Fork-strategie binnen de Green Deal.

Volgens een onafhankelijk onderzoek naar de levenscyclusanalyse zal de productie van gecultiveerd rundvlees naar verwachting de klimaatimpact met 92% verminderen, de luchtvervuiling met 93% verminderen, 95% minder land en 78% minder water gebruiken in vergelijking met de industriële rundvleesproductie. Gekweekt vlees zal naar verwachting ook in 2040 35% van de wereldwijde vleesmarkt uitmaken. De React EU-prijs is een belangrijke erkenning van ons werk om cellulaire landbouw te bevorderen en gekweekt rundvlees op de EU-markt te brengen.