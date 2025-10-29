De bouwsector loopt nog achter in duurzaamheid: wereldwijd is de gebouwde omgeving verantwoordelijk voor bijna 40% van de CO₂-uitstoot en een groot deel van het afval. In Nederland komt zelfs circa 40% van al het afval uit bouw en sloop. Tegelijkertijd raken primaire grondstoffen uitgeput en is de productie van bouwmaterialen zeer energie-intensief. Deze feiten maken duidelijk dat circulair bouwen geen idealistische ambitie meer is, maar een keiharde noodzaak. Juist bij materialen met een lange levensduur, zoals keramische tegels, zien we veel verspilling: ze zijn extreem slijt- en kleurvast, maar worden in de praktijk vaak onnodig verwijderd en afgevoerd. Het nieuwe Re-Tile System, ontwikkeld door tegelfabrikant Mosa en bouwchemiespecialist Ardex, biedt hiervoor een oplossing. Dit circulaire tegelsysteem combineert hoogwaardige Mosa-keramiek met de innovatieve Ardex CircuTec®-mortel. Uniek is dat het systeem volledig demontabel is: de tegels kunnen na installatie eenvoudig en vaak onbeschadigd worden losgehaald, zodat ze opnieuw gelegd kunnen worden.

De verwerking is identiek aan die van traditionele tegelinstallaties: vakmensen werken volgens de gebruikelijke procedures, mét behoud van de bekende kwaliteit en garantie. Installateurs hoeven dus geen nieuwe werkwijzen aan te leren, terwijl het eindresultaat volledig circulair is. Bovendien stoten de CircuTec-mortels in vergelijking met conventionele tegelmortels tot 70% minder CO2 uit.

Cradle to Cradle en terugnamegarantie

Een belangrijk kenmerk van het Re-Tile System is de circulaire certificering en garantie. Alle Mosa-tegels in dit systeem zijn Full Scope Cradle to Cradle Gold-gecertificeerd. Mosa is wereldwijd de eerste tegelfabrikant die bijna zijn volledige assortiment op dit hoogste niveau heeft gecertificeerd. Bovendien vallen de tegels onder een terugnamegarantie.

Via het Mosa Take Back-programma worden gebruikte tegels en schone snijresten uit renovatie- en sloopprojecten ingezameld en opnieuw ingezet als grondstof voor nieuwe tegels. Zo blijft de materiaalwaarde behouden en ontstaat geen materiaalverlies.

Impact en introductie

De introductie van het Re-Tile System markeert een belangrijke stap in de bouwmaterialensector. Verwacht wordt dat circulair tegelen snel gemeengoed zal worden in renovaties en nieuwbouw, waarmee aanzienlijke CO₂-reducties en minder afval worden gerealiseerd.

Na introductie in Nederland zullen Mosa en Ardex het systeem geleidelijk in heel Europa uitrollen. Naar verwachting zijn de eerste projecten reeds eind 2025 gereed met het nieuwe systeem, waarna een brede uitrol volgt.