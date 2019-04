Morningstar Sustainability Atlas: Finland verstoot Nederland als meest duurzame land ter wereld

Finland is het duurzaamste land ter wereld, blijkt uit de nieuwste editie van de Morningstar Sustainability Atlas. Eerder had Nederland die koppositie in handen, maar in deze nieuwste editie zakt ons land een plek omlaag. De Morningstar Sustainability Atlas onderzoekt de duurzaamheidsprofielen van 46 land-specifieke indexen op basis van scores op bedrijfsniveau over Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur), ofwel de 3 duurzaamheidsfactoren ESG.

De landen in Noord-Europa scoren het beste op duurzaamheid, zo blijkt uit de nieuwste editie van de Morningstar Sustainability Atlas. Volgens de data per eind februari 2019 komt Finland als beste uit de bus met een score van 59,70.

Nederland ging in eerdere edities aan kop, maar is nu tweede met een score van 59,22. Ook andere Noord-Europese landen, zoals Denemarken, Noorwegen, Zweden en België hebben hoge scores. Dat beeld kwam ook naar voren in eerdere edities van de Atlas.

Finland dankt zijn hoge score aan bedrijven zoals Nokia dat leidend is in duurzaamheid onder technologie hardware bedrijven, en Kone dat ook hoog scoort. Oliebedrijf Neste behoort volgens onderzoeker Sustainalytics tot de beste in zijn sector op het gebied van sociale en bestuurlijke zaken.

Nederland eindigt hoog dankzij bedrijven als ASML dat toonaangevend is in de semiconductor industrie en duurzaam handelen. In de bancaire sector is ING een van de beste.

De methodologie

De Morningstar Sustainability Atlas onderzoekt de duurzaamheidsprofielen van 46 land-specifieke indexen op basis van scores op bedrijfsniveau over Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur), ofwel de 3 duurzaamheidsfactoren ESG. Deze landenindices vertegenwoordigen 97% van de wereldwijde marktkapitalisatie.

Ook opkomende landen

Duurzaamheid is niet alleen een onderwerp is voor rijke landen, want sommige opkomende landen doen niet onder voor Europese landen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Colombia, dat het hoogst scorende niet-Europese land blijkt te zijn. Dat is te danken aan bedrijven als Bancolombia, Ecopetrol en Cementos Argos.

Mager scorende ontwikkelde landen

Uiteraard zijn er ook ontwikkelde landen die mager presteren op duurzaamheid. Dat zijn met name de Verenigde Staten en Japan. Beide hebben magere scores op met name Governance bij Facebook en Alphabet in de VS en SoftBank en Toyota en Japan.

Ook Zuid-Korea bungelt onderaan vanwege bedrijven die te kampen hebben met controverses, waaronder Samsung. China is hekkensluiter als gevolg van magere scores op alledrie de duurzaamheidsfactoren.

Bekijk hier de kaart met de Sustainability Scores voor de 46 landen:

Kijken we naar de afzonderlijke scores op Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur), dan resulteert dat in de volgende drie kaartjes:

Environmental Scores

Social Scores

Governance Scores

Invloed van controverses

Goede scores op de drie afzonderlijke factoren E, S en G kunnen vervolgens deels teniet worden gedaan als bedrijven in een land zijn verwikkeld in controverses. Dat is bijvoorbeld in Zwitserland het geval. Daar kennen Novartis en Nestlé controverses die de ESG-score omlaag halen.

Ook de Verenigde Staten hebben een relatief groot aantal controverses. Die kwesties spelen bij juist de grote bedrijven zoals Amazon, Apple en Microsoft.