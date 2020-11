Moonen Packaging viert 65ste verjaardag en doneert aan Justdiggit voor aanplant bomen

Verpakkingsspecialist Moonen Packaging uit Weert bestaat dit jaar 65 jaar. In 1955 is het bedrijf opgericht en inmiddels uitgegroeid tot een internationale speler op het gebied van verpakkingen en disposables.

“Als board zijn we enorm trots op deze mijlpaal. We bestaan 65 jaar, dankzij onze klanten én medewerkers. 2020 is een raar jaar. COVID 19 heeft een grote impact op onze privé levens, maar ook zakelijk. Daarnaast zijn we dit jaar ook verhuisd naar een nieuw pand. In dit duurzame pand kunnen wij ook de komende jaren onze klanten optimaal bedienen,” aldus Hans Houtappels, CEO bij Moonen Packaging.

Geen feest, maar wel een cadeau

“We hadden deze mijlpaal graag groots willen vieren, samen met onze klanten. Dat is helaas niet mogelijk. We geven daarom – namens onze klanten – een cadeau aan de natuur. We doneren een mooi bedrag aan Justdiggit; een organisatie die droog land groen maakt voor een positieve klimaatimpact.” aldus Hans Houtappels. “Als wij over 65 jaar nog steeds willen bestaan, moeten we goed voor onze klanten én de planeet zorgen. Met onze donatie kan Justdiggit 1.600 bomen planten in Tanzania, 39 ha vergroenen en wordt er in jaarlijks 8 miljoen liter water opgeslagen.”

De toekomst

“Wij zien de toekomst zeer zonnig in. Zelfs in deze zware tijd zie je dat bedrijven meer en meer focus leggen op duurzaamheid. Dat is onze expertise. En dat gaat verder dan een duurzame grondstof voor je verpakking. Wij hebben inmiddels ook veel ervaring op het gebied van duurzame logistiek in combinatie met IT. De vraag vanuit de markt groeit, dus daar kunnen wij op anticiperen.” aldus Hans Houtappels.