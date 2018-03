Moonen Packaging stapt over op circulaire werkkleding van Outfit Company Wear

Sinds kort werken de medewerkers binnen het logistiek centrum van Moonen Packaging in circulaire bedrijfskleding van Outfit Company Wear. De partijen vinden elkaar in de gemeenschappelijk waarden voor een beter milieu. Samen ontwierpen zij nieuwe bedrijfskleding, waarna Moonen Packaging haar oude bedrijfskleding bij Outfit inleverde. Outfit zorgt er vervolgens middels haar dienstverlening Circuwear by Outfit voor dat deze oude bedrijfskleding wordt omgezet naar een grondstof voor nieuwe producten.

Zo’n 160 miljoen kilo textiel verdwijnt in Nederland jaarlijks in de verbrandingsovens. Bovendien worden er tijdens de productie veel chemische hulpmiddelen gebruikt, die schadelijk zijn voor het milieu en de katoenplukkers. Dat kan en moet anders vindt Outfit Company Wear, dat is uitgeroepen tot Onderneming van het jaar 2017 Gorinchem in de categorie duurzaamheid.

Verduurzamen tot in elke vezel

Dat de keuze van een nieuwe leverancier voor werkkleding is gevallen op Outfit Company Wear, is geen toeval. Moonen Packaging en Outfit Company vinden haar gemeenschappelijk waarden in een bijdrage leveren aan schoner milieu. Levent Melikoglu (Supervisor Warehouse), Moonen Packagng) licht toe: “Bij Moonen Packaging maken we duurzaam ondernemen concreet, voor onze klanten, leveranciers en intern naar onze medewerkers. Zo ligt onze focus op operationeel gebied op het elimineren van verspillingen. Naast duurzaam inkopen, minder CO2-uitstoot per verzending, een betere voorraad, past het hergebruik van oude bedrijfskleding uitstekend binnen deze plannen.”

Groen design

T-shirt, polo’s, sweaters, softshell jassen en broeken zijn samen met Remco Dupuis van Outfit Company Wear ontworpen. “Qua bedrukking vinden we het belangrijk dat iedereen mag weten dat we operationele verspillingen elimineren.” gaat Melikoglu verder. “Daarom hebben we intern een logo ontworpen, welke samen met het logo van Moonen Packaging en het Circuwear circulaire beeldmerk afgebeeld staat op de werkkleding. Het zorgt voor nog meer bewustwording rondom het thema duurzaamheid bij onze eigen medewerkers en stimuleert hopelijk ook anderen om op een soortgelijke wijze naar hergebruik van bedrijfskleding te kijken.”