Mobiliteitsapp Moves nu inclusief grote aanbieder van deelfietsen Donkey Republic

Alle deelfietsen van Donkey Republic zijn nu beschikbaar via mobiliteitsplatform Moves. Daarmee heeft mobiliteitsplatform Moves een primeur te pakken. Zo is het mogelijk om via een paar drukken op de knop, je complete reis te boeken, van deur tot deur, inclusief alle mogelijke vormen van vervoer en nu dus ook: de deelfietsen van Donkey Republic. Geen gedoe meer met afzonderlijke kaartjes, abonnementen, bonnetjes en verschillende apps voor tram, trein, bus, deelfiets, deelauto, (water)taxi of metro. Dankzij Moves wordt reizen simpel. En steeds slimmer.

Hoe het werkt

De Moves-app is te downloaden in de App store of Google Play Store. Wanneer je jouw reis plant met Moves, zijn alle fietsen en e-bikes van Donkey Republic direct zichtbaar in de app. Selecteer de fiets of e-bike die je wilt gebruiken en voeg deze toe aan je reis. Helemaal handig als je aansluitend op je OV- of autoreis het laatste stuk af wil leggen op de fiets. Het hele proces van plannen, boeken en betalen wordt geregeld binnen de Moves-app. Na de betaling, open je zelfs het slot met de app en kun je direct op pad.

Simpel, slim en duurzaam

Donkey Republic is één van Europa’s grootste aanbieders van deelfietsen, met rond de 13.000 deelfietsen in 70 Europese steden. Erdem Ovacik, CEO en medeoprichter van Donkey Republic: “Donkey Republic hanteert de pay-off: ‘Every Ride Counts!’. Dit omdat we echt geloven dat elke rit een verschil maakt. We werken samen met academici over hoe we samen steden kunnen verduurzamen. We berekenen de impact van de emissie van elke fietsrit en hoeveel deze bijdraagt aan de verbetering van de gezondheid. Tegelijk is gemak een absolute ‘must’ voor onze gebruikers en willen we de keuze om de fiets te pakken in plaats van de auto zo makkelijk mogelijk maken. We zien dan ook de volle integratie met partners zoals Moves als een mijlpaal onderweg naar de toekomst van mobiliteit.” Maud van Alphen, general manager Moves: “Moves is trots dat wij als eerste app de deelfietsen van Donkey Republic mogen opnemen. Moves wil reizen slimmer, simpeler en duurzamer maken. De deelfietsen van Donkey Republic dragen perfect bij aan deze ambitie.”