MKB neemt steeds vaker energiebesparende maatregelen

MKB-ondernemers voeren steeds vaker verduurzamingsmaatregelen door. Meer dan de helft van de ondernemers zegt dat duurzaamheid voor hun onderneming een steeds belangrijker thema wordt. Bijna 40% procent verwacht binnen drie jaar (opnieuw) te investeren in maatregelen zoals zonnepanelen, led-verlichting en isolatie. In schril contrast hiermee staat de bekendheid met energiewet- en regelgeving, met name onder mkb-ondernemers op wie de informatieplicht energiebesparing mogelijk van toepassing is. Slechts een kwart kent de informatieplicht energiebesparing en weet wat die inhoudt. De deadline om daaraan te voldoen ligt op aanstaande maandag, 1 juli 2019. De resultaten komen uit het jaarlijkse mkb-duurzaamheidsonderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar in opdracht van Essent Zakelijk.

Het onderzoek toont aan dat het voldoen aan wet- en regelgeving voor drie op de tien mkb-ondernemers reden is om te verduurzamen. Maar ondernemers zijn tegelijkertijd onbekend met de Wet milieubeheer en de daaraan gekoppelde informatieplicht energiebesparing. Slechts een derde van de ondernemers waarop mogelijk de informatieplicht energiebesparing van toepassing is, heeft van de Wet milieubeheer gehoord en kent de inhoud. Met de kennis over de informatieplicht energiebesparing is het nog slechter gesteld. Niet meer dan 26% van de ondernemers is bekend met deze plicht.

De deadline om te voldoen aan deze plicht is aanstaande maandag. Vanaf dat moment kan de overheid gaan handhaven. Hans Verhoeven, directeur Essent Zakelijk: “Uit onze gegevens maken wij op dat er zo’n 10% van de circa 125.000 bedrijven die verplicht zijn aangifte te doen, ook aangifte heeft gedaan. Ik schrik van dat lage percentage. De vraag is welke vervolgstappen er moeten worden gezet. Als je het mij vraagt, lijkt handhaven me in deze fase onzinnig. Het mkb nog beter informeren en stimuleren om te voldoen. Dat is het pad dat we moeten kiezen.”

Essent helpt ondernemers met deze complexe materie met een aangifte-dienst en door voorlichtingsbijeenkomsten rond de informatieplicht te organiseren, ook in samenwerking met kennispartner MKB-Nederland. “Ondernemers hebben weinig tijd gehad om aan de informatieplicht te voldoen. We rekenen op een flinke eindspurt, maar ook op coulance van de overheid”, zegt directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland.

Verduurzamen: wil wel maar kan niet

De belangrijkste reden voor ondernemers om niet te verduurzamen is het gebrek aan financiële middelen, zo laat het onderzoek zien. Hans Verhoeven: “Wij zijn met een partner een proef gestart om externe financieringsmogelijkheden van duurzaamheidsinvesteringen aantrekkelijker te maken. Hierin geven we ook direct inzicht in beschikbare subsidies, want de bekendheid over beschikbare subsidies is laag tot zeer laag. Zo ontwikkelen we ons tot one-stop-shop waar ondernemers terecht kunnen voor al hun uitdagingen rondom het besparen van energie.”

Afwachtend

Uit het onderzoek blijkt dat negen op de tien mkb-ondernemers al één of meer verduurzamingsmaatregelen heeft genomen. Niettemin is er volgens Leendert-Jan Visser veel onzekerheid in het mkb over het vervolg. “Ondernemers willen graag verder verduurzamen, maar zijn ook afwachtend: wat betekent de uitwerking van het Klimaatakkoord voor mij? Wat is de optelsom van alle verschillende maatregelen als je bijvoorbeeld een eigen pand hebt, een klein wagenpark? En is dat allemaal te betalen? Dat horen wij veel van ondernemers terug. Ze hebben behoefte aan duidelijkheid en zekerheid en moeten vooral ‘ontzorgd’ worden.”

Over het onderzoek

Het onderzoek is tussen 25 maart en 10 april 2019 uitgevoerd onder ruim 850 bedrijven/instellingen in het mkb-segment (2 tot 250 medewerkers). Binnen deze bedrijven is degene die verantwoordelijk is voor de energiezaken (beslisser of beïnvloeder) bevraagd. Mkb-bedrijven uit de volgende branches zijn benaderd: Industrie, Bouw, Horeca, Handel, Auto en Transport, Landbouw, Onderwijs en Overheid, Zakelijke Dienstverlening, Gezondheid, Zorg & Welzijn, Cultuur, Sport, Recreatie.

