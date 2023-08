Blockchain-as-a-Service (BaaS)-platform mintBlue kondigt de samenwerking aan met logistiek platform Dockflow, het eerste in zijn soort, om de transparantie en efficiëntie binnen de transportgemeenschap te bevorderen. De samenwerking maakt data eigendom mogelijk en draagt bij aan natuurherstel.

De samenwerking tussen meer dan 30 partijen in de logistiek en toeleveringsketen is cruciaal voor het vlekkeloos functioneren van het systeem. Data eigendom stelt de partijen in staat geld te verdienen met hun waardevolle data. mintBlue en Dockflow bundelen hun krachten, wat expediteurs, vervoerders en andere betrokken partijen de mogelijkheid biedt eigenaar te worden van hun data. Dit stelt hen in staat om de data te verifiëren, te delen en er economisch voordeel uit te halen, zonder concessies te hoeven doen aan controle. Bovendien kunnen ze door middel van nauwkeurige CO2-monitoring en bijdragen aan milieuvriendelijke initiatieven een positieve impact hebben op het milieu. Zo ontstaat een win-win situatie, waarin duurzaamheid en concurrentievoordeel hand in hand gaan.

“We zijn verheugd om Dockflow als partner aan boord te hebben. We werken al lang met hen samen, maar hebben onlangs het ware potentieel van dit partnerschap ontsloten. Door ons opslagprotocol en het natuurherstelprotocol te combineren, kunnen zij hun klanten data eigendom geven en tegelijkertijd de mogelijkheid bieden om bij te dragen aan natuurherstel. Dit brengt track & trace naar een nieuw niveau; zaken kunnen volgen betekent nu ook impact maken”, zegt Pieter Den Dooven, mede-oprichter en CIO van mintBlue.

De logistiek en toeleveringsketen kenden een blockchain-hype, waarbij oplossingen vaak meer gericht waren op technische implementatie dan op bruikbaarheid, datakwaliteit en bedrijfswaarde. Dankzij de samenwerking van mintBlue en Dockflow is dit niet langer het geval. Door verbinding te maken met het mintBlue-ecosysteem is Dockflow beter in staat om een grotere mate van transparantie voor alle partners in de toeleveringsketen te bewerkstelligen, wat veel van het huidige wantrouwen binnen de sector wegneemt.

Bovendien, aangezien zowel het volgen van emissies als CO2-compensatie steeds belangrijker worden binnen toeleveringsketens, stelt blockchain-technologie bedrijven in staat hun duurzaamheidsinitiatieven te versterken, te voldoen aan wettelijke vereisten en snel te reageren op de groeiende vraag van klanten naar milieubewuste producten en diensten.

Eerder werkten mintBlue en Dockflow samen aan een project met betrekking tot blockchain in toeleveringsketens, geïnitieerd door de overheid in Vlaanderen. Binnen die samenwerking nam mintBlue de rol van blockchain-expert op zich en fungeerde Dockflow als innovatief product voor de logistiek en toeleveringsketen. Hun gezamenlijke inspanning verliep dusdanig goed, dat de twee entiteiten besloten om de samenwerking voort te zetten en te verbreden tot buiten dit project.

Pauline van Ostaeyen, medeoprichtster van Dockflow is erg enthousiast: “We werken al jaren met veel plezier samen met mintBlue en ik ben erg enthousiast om hun diensten aan onze klanten te mogen aanbieden. Dockflow-klanten hebben al langer de optie om een Hyperledger-opstelling te gebruiken, maar de next-gen functionaliteiten van mintBlue openen een wereld van mogelijkheden voor Dockflow-gebruikers en de transportgemeenschap in zijn geheel. We hebben al klanten in de rij staan om hun gegevens te claimen in dit nieuwe tijdperk van blockchain. Het biedt enorme kansen voor hun bedrijfsmodellen. Ik ben erg begaan met het milieu en ik kan niet wachten om de ecologische impact van deze samenwerking te zien ontvouwen.”

