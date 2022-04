De Rijksoverheid verkleint zijn CO2-voetafdruk door de bedrijfsvoering te verduurzamen. BZK is inmiddels gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Op donderdag 31 maart gaf dit ministerie het stokje symbolisch door aan OCW, VWS en SZW die samen óók dit certificaat willen bemachtigen. Mark de Boer, waarnemend clusterdirecteur Bestuursondersteuning, Mensen & Middelen en voorzitter van de stuurgroep verduurzaming bij BZK, en Jeroen Been, directeur bedrijfsvoering bij OCW, constateren dat je samen meer voor elkaar krijgt: “Als we elkaar helpen kan duurzaamheid onderdeel worden van alles wat we doen.”

Op de feestelijke bijeenkomst in het Petit Café aan het Haagse Parnassusplein heet Martijn Otte, duurzaamheidscoördinator BZK, iedereen van harte welkom. De stemming is opperbest. Natuurlijk, de aanwezigen mogen elkaar fysiek treffen en voor sommigen is het zelfs de eerste keer dat ze elkaar in levenden lijve ontmoeten. Maar bovenal symboliseert de dag de inspanningen van de Rijksoverheid om zijn bedrijfsvoering te verduurzamen. Hoe snel dat kan gaan, blijkt uit het verhaal van Martijn: “Ik vond dat we het goede voorbeeld moesten geven. Een jaar geleden sprak ik Mark de Boer daarop aan. En in overleg met hem is er een ambitieplan gekomen en hebben we iedereen die binnen BZK bezig was met duurzaamheid, bij elkaar gebracht. En nu hebben we ons certificaat niveau 3 van de CO2-prestatieladder behaald.” De grootste winst van dit alles? Martijn: “Dat we elkaar hebben gevonden en we nu met elkaar verbonden zijn rond het thema duurzaamheid. En we willen met elkaar de transformatie naar duurzame bedrijfsvoering vormgeven.”

Drang om samen te werken

Ook plaatsvervangend algemeen directeur a.i. van Logius Joop Groen merkt dat er veel animo is om werk te maken van duurzaamheid. We moeten wel, houdt hij de aanwezigen voor: “Over acht jaar is het 2030. Dan moeten we anders eten, anders bouwen en anders inkopen dan we gewend zijn te doen. De duurzame transformatie gaan we op elk vlak van ons leven merken. Ook het Rijk heeft de gemeenschappelijke opgave om duurzaamheid tot in de haarvaten door te voeren. Dat doen we met elkaar en elk vanuit ons eigen aandachtsgebied en expertise.”

Als voorbeeld noemt Joop zijn eigen werkterrein: “Onze digitale dienstverlening kan veel groener. Al die data vreten enorm veel energie. Als je bedenkt dat de ene programmeertaal tot wel een factor 80 minder energie kan verbruiken dan de andere, dan is het best mogelijk ook je ICT te verduurzamen. Je kunt ook een kilowattuur maar één keer uitgeven en dat moeten we zo slim mogelijk gaan doen. Dat kan door duurzaamheid te koppelen aan ons primaire proces.”

En juist op dat punt kunnen ministeries van elkaar leren. Joop: “En die drang is er ook. Kijk maar naar deze bijeenkomst. Er gebeurt al zoveel prachtigs en de departementen willen elkaar helpen om verder te komen.” Mark de Boer vult aan: “Laten we gebruik maken van de wil om samen te werken. Maak het daarbij niet te groot: met heel veel kleine stappen komen we er ook. De CO2-prestatieladder helpt ons om overzicht te krijgen en te zien welke stappen we kunnen zetten. Ook andere departementen kunnen die stappen zetten. Daarbij kunnen ze ook nog gebruik maken van de inzichten die wij het afgelopen jaar opgedaan hebben. Als we elkaar helpen kan duurzaamheid onderdeel worden van alles wat we doen.”

Om deze woorden kracht bij te zetten, geeft hij symbolisch het stokje door aan OCW, SZW en VWS en wenst hen veel succes. Zij zijn inmiddels hard aan het werk om ook gecertificeerd te worden volgens de CO2-prestatieladder. En de woorden van Mark die daarbij resoneren: maak het inzichtelijk en houd het simpel.

Van elkaar leren

Als de deelcertificaten uitgereikt zijn aan de mensen van BZK is het tijd om na te praten. Mark de Boer schuift aan bij Jeroen Been, die nu aan zet is namens OCW. Jeroen: “Het is ontzettend belangrijk dat wij als leden van de ICBR ambassadeur zijn voor verduurzaming. En dat we vorig jaar, toen programma Denk Doe Duurzaam dat aan ons vroeg, met elkaar besloten de CO2-prestatieladder te gaan invoeren. Je ziet nu wat daar voor moois van komt. Wij verzamelen de mensen om ons heen die begaan zijn met duurzaamheid en die in staat zijn om een heel departement mee te krijgen in het doel écht duurzamer te gaan handelen. Ik vind het mooi dat we daarbij kunnen leren van de ervaringen die BZK opgedaan heeft.”

Mark haakt daarop in: “We zijn met duurzaamheid in ons achterhoofd opnieuw gaan kijken naar de informatie en kennis die we hebben. Dan blijkt dat we meer weten dan we gedacht hadden. Daarmee werd het tastbaar. Nu we op niveau 3 gecertificeerd zijn, weten we wat we kunnen en moeten doen om de bedrijfsvoering te verduurzamen. We kunnen nu een plan van aanpak maken en daarmee zorgen voor verduurzaming.”

Dat is gelijk ook wat Mark mee wil geven aan Jeroen: “Houd de energie vast die je met elkaar krijgt als je inziet waar je kunt verduurzamen. Het is meer dan een taak uitvoeren, het gaat om de persoonlijke motivatie om duurzame doelen te bereiken. Er zijn veel enthousiaste mensen. Breng die bij elkaar en maak gebruik van hun energie.”

Onderling contact

Jeroen: “Er is al een groot aantal mensen enthousiast bezig met de certificering van OCW, SZW en VWS. Wij hebben ook een aantal grote uitvoeringsdiensten, waarmee we veel impact kunnen maken. Kijk naar het datacentrum dat wij hebben, waar duurzaamheid duidelijk op de agenda staat en al veel winst is behaald, maar waar ook nog meer winst valt te behalen. En ik ben heel blij dat we elkaar ook weten te vinden. De departementen hebben onderling veel contact op dit onderwerp en daarmee kunnen we van elkaar leren. We staan ook allemaal voor dezelfde opgave.” Mark vult aan: “En als er iets even niet soepel loopt, kun je makkelijk met elkaar in overleg, bijvoorbeeld in de ICBR, om een oplossing te vinden.”

Jeroen besluit: “Dat is de kracht die ontstaan is. Waar we tien jaar geleden nog als eilandjes werkten, werken we nu echt samen en we weten elkaar ook makkelijk te vinden. Iedereen moet eigen accenten leggen, omdat je inhoudelijk met verschillende onderwerpen bezig bent, maar verduurzamen moeten we allemaal.”