Over twee dagen is het Earth Day: de dag waarop we stilstaan bij al het moois dat de aarde te bieden heeft. Om de connectie met de natuur te behouden pleit het Duitse schoenenmerk Wildling Shoes voor regeneratie: een wereld waarin we samenwerken met, en onszelf als onderdeel zien van, de natuur. Daar helpen ze je graag een handje bij! Door hun minimal shoes met ultra dunne zool word je je namelijk bewust van de grond onder je voeten en sta je meer in contact met de aarde. Voor hun nieuwe natural collectie haalt het merk de productie van hennep – een duurzaam alternatief voor katoen – terug naar Europa. De schoenen komen in de natuurlijke tint van hennep of zijn gekleurd met natuurlijke materialen zoals restproducten van bieten en amandelschillen.

Natuurlijke materialen en upcycling: de toekomst van schoenproductie

Wildling Shoes is altijd op zoek naar alternatieve, natuurlijke materialen met een kleinere voetafdruk. In de natural collectie maken ze gebruik van biologisch geteelde hennep uit Europa. Wist je dat de stengel van deze plant goed gebruikt kan worden voor kledingproductie en vergeleken met katoen een stuk milieuvriendelijker is? Zo heeft hennep minder water, minder land en geen pesticiden nodig om te groeien, gaat de stof lang mee omdat de vezels sterk zijn én is het geheel biologisch afbreekbaar. Bovendien is hennep fijn voor je voeten op warmere dagen vanwege het ademend vermogen en antimicrobiële eigenschappen. Dat betekent luchtige en geurloze voeten! Nog een fijn voordeel: hennepvezels zijn makkelijk te verven. Wildling doet dat met natuurlijke materialen zoals bieten en amandelschillen die anders worden weggegooid. Het resultaat? Comfy schoenen in natuurlijke tinten, die je met beide voeten op de grond brengen. Happy Earth Day!

Ambachtelijke hennepproductie in Europa

De productie van hennep heeft lang stil gelegen in Europa. Zonde, want met deze grondstof kan veel impact op het milieu worden bespaard. Zeker als het dichtbij huis geproduceerd wordt. Daarom zet Wildling zich in om deze ‘vergeten’ industrie en alle bijbehorende kennis terug te halen naar Europa. “We hebben lang onderzoek gedaan naar de juiste partij om de industriële hennep industrie in Europa nieuw leven in te blazen,” zegt Kristin Jung, Product Lead Sustainability bij Wildling Shoes. “Uiteindelijk vonden we de perfecte partner in het Franse VirgoCoop. Een coöperatie die onze visie deelt op het gebied van lokale, natuurlijke en duurzaam geproduceerde grondstoffen. Door samen op te trekken willen we het gebruik van hennep in de kledingindustrie stimuleren.”

Blote-voeten-ervaring

Je voeten zijn hét lichaamsdeel waarmee je constant in verbinding staat met de aarde. Althans, daar zit natuurlijk vaak nog een paar flinke zolen tussen. Blootvoets lopen brengt veel gezondheidsvoordelen met zich mee en helpt je te vertrouwen op de natuurlijke balans en kracht van je eigen lichaam. Met 200.000 zenuwuiteinden op een (blote)voetzool – meer per vierkante centimeter dan op elk ander stukje van ons lichaam – ben je letterlijk meer geaard dan wanneer je op schoenen loopt. Lopen op blote voeten is ook goed voor je nachtrust, stressniveau, gemoedstoestand en energiepeil. De minimalistische schoenen van Wildling Shoes, met flinterdunne zolen, geven je het gevoel en de voordelen van blootvoets lopen maar dan mét bescherming en comfort. Verbonden met de aarde met zo min mogelijk schoen.