Nederland wordt steeds beter in het tegengaan van voedselverspilling. Campagnes, bewustwording en maatregelen bij producenten, supermarkten en consumenten werpen hun vruchten af: volgens de Monitor Voedselverspilling is de voedselverspilling in Nederland van 2015 tot en met 2023 met 17% gedaald. Goed nieuws voor klimaat en samenleving, maar ook een uitdaging voor Voedselbanken Nederland. Want minder verspilling betekent ook: minder beschikbaar voedsel voor de ca. 150.000 klanten die afhankelijk zijn van voedselhulp. Daarom moet Voedselbanken Nederland op zoek naar andere manieren van voedselverwerving en financiering.

Antiverspillingsmaatregelen werken

Tijdens de Verspillingsvrije Week wordt Nederland opgeroepen minder eten te verspillen. Voedselbanken Nederland ondersteunt deze oproep, maar er is ook een keerzijde. De afgelopen twee jaar is de toevoer van voedsel aan de voedselbanken met ruim 8% per jaar afgenomen. En de verwachting is dat deze lijn zich de komende jaren doorzet. Dit komt onder andere doordat leveranciers en supermarkten beter plannen waardoor er geen producten aan het eind van hun houdbaarheid komen en doordat producten worden afgeprijsd aan het einde van de houdbaarheid.

Zorgelijke ontwikkeling

Henk Staghouwer, voorzitter van Voedselbanken Nederland: “De inzet van Voedselbanken Nederland is om onze klanten te voorzien van gezond en gevarieerd eten, én tegelijk voedselverspilling tegen te gaan. Op dit moment kunnen we onze klanten nog voorzien van een gevarieerd en gezond voedselpakket. We zijn hier onze donateurs ontzettend dankbaar voor. Maar we zien ook dat onze voedseltoevoer de komende jaren verder onder druk komt te staan en armoede in Nederland niet afneemt. Dat is een zorgelijke ontwikkeling.”

Nieuwe oplossingen

Voedselbanken Nederland zoekt al actief naar andere manieren van voedselverwerving en financiering. Zo kopen we met subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) producten in die we niet via donaties kunnen verwerven. En zijn we samen met partners bezig met de ontwikkeling van een social food project waarmee we reststromen verwerken tot producten die langdurig houdbaar zijn.

Daarnaast roepen we voedselproducenten, leveranciers en retailers op om samen met ons voedselverspilling tegen te gaan door onverkochte producten te doneren aan de voedselbanken. Nog te vaak worden voedseloverschotten afgeprijsd of zelfs verwerkt tot biobrandstof, terwijl ze juist van enorme waarde zijn als gezond en gevarieerd voedsel voor mensen die het nodig hebben.

Over Voedselbanken Nederland: samen tegen armoede én voedselverspilling

Voedselbanken Nederland helpt mensen die financieel in de knel zitten door hen tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Dit doen we vanuit 180 lokale voedselbanken en in samenwerking met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Onze missie is niet alleen om armoede te bestrijden, maar ook om voedselverspilling tegen te gaan en het milieu te ontlasten. Daarnaast werken we samen met lokale organisaties om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, zodat voedselhulp altijd tijdelijk blijft. Bij de voedselbanken werken ruim 14.000 vrijwilligers.