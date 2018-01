Millennials geven C-level management nieuwe betekenis

Met hun focus op het bouwen aan zakelijk succes op basis van zowel winst (profit) als doelstelling (purpose), gaan millennial-leiders het traditionele bedrijfsmanagement opschudden. Dit blijkt uit Redefining the C-Suite: Business the Millennial Way, een onderzoek van American Express, dat eind vorig jaar verscheen.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat de meerderheid (74 procent) van de toekomstige millennial-leiders denkt dat bedrijven een oprechte doelstelling moeten hebben die mensen aanspreekt, om in te toekomst succesvol te kunnen zijn. Tegelijkertijd erkennen ze ook het belang van het behalen van winst, dat vaak wordt beschouwd als iets dat op gespannen voet staat met nastreven van een oprechte doelstelling. Volgens het onderzoek vindt 62 procent van de millennials het belangrijk om erom bekend te staan dat ze een waardevol verschil maken in de wereld en gaan millennials meer in duurzaamheid/MVO investeren bij het runnen van hun eigen bedrijven (61 procent) dan hun generatie-X-tegenhangers (54 procent).

Tegelijkertijd blijken millennials een scherp oog voor winstmaximalisatie voor de aandeelhouders te hebben: 58 procent van de millennials zegt dat winst voor de aandeelhouders belangrijk zal zijn voor het succes van bedrijven in de toekomst, tegenover 51 procent van generatie-X’ers. Om in de toekomst succes te behalen, vindt 73 procent van de millennials dat bedrijven de kosten stevig in de hand moeten houden, en 74 procent zegt dat financiële transparantie belangrijk zal zijn.

Lees het engelstalige persbericht

Download het onderzoeksrapport (pdf, engelstalig)