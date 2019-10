Miljoenen Nederlanders aangespoord om eens vaker een dag vegetarisch te eten

De komende dagen ontvangen bijna 3 miljoen Nederlanders de ‘Doe Maar Lekker Vegetarisch’-cadeaukaart ter waarde van 12,50 euro en het receptenboekje ‘De Vega Favorieten van Nederland’. Met de cadeaukaart kunnen bij Albert Heijn diverse vegetarische alternatieven voor vlees worden gekocht. De ‘Doe Maar Lekker Vegetarisch’-campagne is een initiatief van de Nationale Postcode Loterij in samenwerking met Albert Heijn en Unilever. Het is één van de meest grootschalige acties om consumenten te activeren om vaker vegetarisch te eten.

Wat we eten, heeft impact op het milieu

Bijna de helft van de Nederlanders noemt zich ‘flexitariër’ en eet minstens drie keer per week geen vlees bij de warme maaltijd. Iets minder dan 5% van de Nederlandse bevolking is vegetariër, zo blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research. Donald Pols, directeur Milieudefensie, geeft aan dat wat we eten een grote impact heeft op het milieu. “Wat je eet draagt meer bij aan klimaatverandering dan hoeveel je in de auto zit of hoe hoog je de kachel zet. Nadenken over wat je op je bord legt, maakt dus een groot verschil. Daarom ben ik blij met dit initiatief van de Postcode Loterij, zodat meer mensen weten dat minder vlees eten goed is voor onze aarde en ons klimaat.”

Om klimaatverandering tegen te gaan, is het goed dat we ons bewuster zijn van de keuzes die we maken bij bijvoorbeeld het boodschappen doen. Onderzoeksbureau Blonk Consultants heeft voor deze campagne de impact berekend op de CO2 uitstoot. Eén van de Vega Favorieten-gerechten is spaghetti bolognese met vegetarisch gehackt van De Vegetarische Slager. Blonk Consultants berekende dat als je dit gerecht maakt met vegetarisch in plaats van rundergehakt, je 4,3 kg CO2-equivalenten bespaart per maaltijd, omgerekend de CO2 uitstoot van een autorit van ongeveer 25 km. “Dit laat zien dat je met de inhoud van je boodschappenmandje wel degelijk invloed kunt uitoefenen”, aldus Janjoris van Diepen, onderzoeker bij Blonk Consultants.

Minder vlees eten is beter voor mens, dier en milieu

Door eens vaker te kiezen voor een vegetarisch alternatief voor vlees, kunnen we gezamenlijk een belangrijke stap maken richting een duurzamere dagelijkse routine. Ook Anne Hilhorst, campagneleider bij Wakker Dier, onderschrijft het belang hiervan. “Het is belangrijk dat we met z’n allen minder vlees gaan eten. Daarom vinden wij het van grote waarde dat met deze campagne zoveel mensen tegelijk worden bereikt en aangespoord om vaker voor een lekker vegetarisch alternatief te kiezen. Een bewuster eetpatroon met minder vlees is beter voor mens, dier en milieu.”

Over ‘Doe Maar Lekker Vegetarisch’

Het is de zesde keer dat Nationale Postcode Loterij, Albert Heijn en Unilever de handen ineenslaan om heel Nederland bewuster te laten eten. Met de ‘Doe Maar Lekker Vegetarisch’-campagne willen we zoveel mogelijk Nederlanders inspireren om eens vaker een dag geen vlees te eten of te kiezen voor een vegetarisch alternatief voor vlees. Iedere deelnemer ontvangt een ‘Doe Maar Lekker Vegetarisch’-cadeaukaart ter waarde van 12,50 euro en het receptenboekje ‘De Vega Favorieten van Nederland’. Hiermee kunnen bij de Albert Heijn ingrediënten voor de recepten worden gekocht. Van elk gerecht in deze top-10 is het vlees vervangen door een vegetarisch alternatief en wordt ook een variant op de gebruikte vleesvervanger gegeven. Een deelnemer kan ook kiezen voor de ‘Allerhande Vega-box’ of de ‘Vega Favorieten-doos’. De actie loopt van maandag 28 oktober tot en met zondag 17 november. Meer informatie is te vinden op www.doemaarlekkervegetarisch. nl.