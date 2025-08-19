Bedrijven zetten hun eigen toekomst op het spel als ze geen klimaatplan in lijn met het klimaatakkoord van Parijs hebben. Recente juridische uitspraken zoals die van het Internationaal Gerechtshof onderstrepen dat. Dat staat in een brief aan 28 grote vervuilers, waarin Milieudefensie aankondigt hun klimaatplannen opnieuw onder de loep te nemen.

Milieudefensie-directeur Donald Pols: “Grote bedrijven nemen een groot risico als zij hun uitstoot niet of te langzaam terugbrengen. Zij zetten een leefbare planeet op het spel, én hun eigen toekomst. Bedrijven die omvallen, dat is voor niemand goed. We hebben ze juist nodig om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen.”

In de brief noemt Milieudefensie enkele recente juridische uitspraken die het voor bedrijven nog urgenter maken om met een goed klimaatplan te komen. Zo zei de hoogste Duitse rechter in de zaak van de Peruaanse boer Lliuya tegen energiebedrijf RWE dat bedrijven aansprakelijk gehouden kunnen worden voor hun individuele bijdrage aan het veroorzaken van klimaatschade. Wanneer dat gebeurt, kan een schadevergoeding in de miljarden lopen. Verder wordt gewezen op de historische uitspraak van het Internationaal Gerechtshof en het hoger beroep van de Klimaatzaak van Milieudefensie tegen Shell.

Cox: ‘Bedrijven komen onder vergrootglas te liggen’

Klimaatadvocaat Roger Cox: “Deze juridische uitspraken maken duidelijk dat mensen het recht hebben om beschermd te worden tegen de gevolgen van de klimaatcrisis. Maar ze laten ook zien wat voor enorme risico’s grote vervuilers lopen. Bedrijven kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor de klimaatschade die zij aanrichten. Zij zullen bovendien politiek onder een vergrootglas komen te liggen en met snel veranderende klimaatregelgeving te maken kunnen krijgen. De maatschappelijke zorgplicht en goed risicomanagement dwingen bedrijven tot beter klimaatbeleid.”

In de brief roept Milieudefensie de 28 bedrijven op om uiterlijk 30 september hun klimaatplannen op te sturen. De klimaatplannen worden doorgerekend door het onafhankelijke onderzoeksbureau NewClimate Institute. Bedrijven scoren goed als uit hun klimaatplannen blijkt dat ze hun CO2-uitstoot in 2030 met minimaal 48% terugbrengen ten opzichte van 2019 en naar netto-nul in 2050. Daarna wordt een ranking gemaakt van bedrijven op basis van hun klimaatplannen: de Klimaatcrisis-Index.

De eerste Klimaatcrisis-Index werd in 2022 gepubliceerd. Daaruit bleek dat de klimaatplannen van alle bedrijven op de lijst van Milieudefensie tekortschoten. De bedrijven gaan nu weer langs de meetlat. Net als drie jaar geleden gaat het onafhankelijke onderzoeksbureau NewClimate Insitute de klimaatplannen doorrekenen. De resultaten worden begin 2026 verwacht.

Lees de brief aan 28 grote vervuilende bedrijven. De brief is verstuurd aan de CEO’s en commissarissen van ABN AMRO, ABP, Ahold Delhaize, AkzoNobel, ASR, BAM Groep, Boskalis Westminster, BP, Cargill, Dow, ExxonMobil, FrieslandCampina, KLM, LyondellBasell, NN Group, PfZW, Rabobank, RWE, Schiphol, Stellantis, Tata Steel, Unilever, Uniper, Vattenfall, Vion, Vitol, Vopak en Yara.