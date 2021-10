Milieudefensie lanceert film met hoofdrol voor Shell, ING, Tata Steel, Rabobank, FrieslandCampina en ABP

Vandaag gaat een korte film van Milieudefensie in première met daarin een hoofdrol voor de CEO’s van de meest vervuilende bedrijven van Nederland. De film geeft een kijkje in de boardroom bij Shell, ING, Tata Steel, Rabobank, FrieslandCampina en ABP. De bestuurders beloven per direct te stoppen met olie, voortaan klimaatneutraal staal te produceren en te stoppen met het financieren van ontbossing. Het blijkt een utopie; voor zulke toezeggingen is een klimaatplicht nodig die vervuilende bedrijven houdt aan het Klimaatakkoord van Parijs (2015). De film vormt de aftrap van de nieuwste campagne van Milieudefensie. In navolging van de gewonnen klimaatrechtszaak tegen Shell, voert Milieudefensie de politieke druk op voor een klimaatplicht voor vervuilende Nederlandse bedrijven.

Film is fictie, wetgeving noodzakelijk

De film die Milieudefensie vandaag naar buiten brengt blijkt een fictieve werkelijkheid te zijn. ‘Helaas worden grote vervuilende bedrijven niet vanzelf klimaatneutraal, daar is een wet voor nodig’, is de hoofdboodschap. Daarom roept Milieudefensie de politiek op tot een klimaatplicht voor bedrijven, waarmee zij worden verplicht zich te houden aan het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en hun hun uitstoot wereldwijd drastisch moeten verminderen. In mei verplichtte de rechter Shell haar wereldwijde uitstoot te reduceren in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs. Donald Pols, directeur Milieudefensie: “Het belangrijkste argument dat Shell aanvoerde in de klimaatzaak was dat zij het oneerlijk vonden dat alleen zij moesten verminderen. Door een klimaatplicht voor alle bedrijven voorkomen we ontelbaar veel rechtszaken en zorgen we dat alle vervuilers Parijsproof worden. ”

Klimaatplicht binnen IMVO-wet

Een klimaatplicht voor vervuilende bedrijven kan nog dit jaar door de Tweede Kamer worden opgenomen in de Wet voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Christenunie, Groenlinks, PvdA en SP hebben al een initiatief voor deze Wet ingediend. Milieudefensie wil dat een klimaatplicht voor bedrijven onderdeel wordt van de IMVO-wet zodat, naast Shell, alle vervuilende bedrijven verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun bijdrage aan gevaarlijke klimaatverandering. Pols: “Na decennialang pappen en nathouden, hebben Nederlandse politici een unieke kans om klimaatgeschiedenis te schrijven. Door een klimaatplicht in de IMVO-wet vast te leggen, worden bedrijven verplicht hun internationale CO2-uitstoot fors te verminderen en uiteindelijk naar nul te brengen. Zo zorgen we ervoor dat de fictie uit onze klimaatplichtfilm werkelijkheid wordt.” Het feit dat Tata Steel bekend heeft gemaakt over te stappen op aardgas en uiteindelijk waterstof stemt Milieudefensie hoopvol: “Het is een stap in de goede richting, maar willen we echt versneld verduurzamen is wetgeving de enige manier,” aldus Pols.

Noot redactie:

De film Beyond Zero is niet fake en toont de missie en de realisatie naar een duurzame en klimaatpositieve onderneming van Ray Anderson als CEO van Interface! Een realistisch voorbeeld dienend als inspiratie voor iedere CEO! Deze film gaat op de avond van 11 november a.s. in Nederland in première in Gooiland Theater te Hilversum in het kader van het ‘100 months to change‘ initiatief. Bezoekers van de speciale 20ste jubileumeditie van het Nationaal Sustainability Congres overdag in dezelfde locatie krijgen de uitnodiging de filmpremière ook bij te wonen!