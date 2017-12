Milieucriminelen schrijven mee aan nieuwe milieuwet

thatz The Most Beautiful Woman i Have Ever Encountered 🤗😍 #MVO

Eerste auditdag #MVO #Prestatieladder zit erop @UWVnl. Zo’n 40 gesprekken dwars door de organisatie; van RvB tot uitvoering. Ambities, resultaten, dilemma’s en bevlogenheid ophalen. Door de collega’s van @DNVGL. @Michael_vAlphen pic.twitter.com/3A579Jelod

Duurzame business is duurdere #business... maar laten we het toch maar doen. ow.ly/Ds2K30h0dla #MVO #sustainability #FairWear #ondernemen

Herkent u de vraag naar #MVO van uw relaties, opdrachtgevers of instanties? Dit is uw kans! @MASdienstverlen het bekende schoonmaakbedrijf met ca. 400 medewerkers verdeeld over vestigingen in @Iamsterdam #DenHaag en @RSSRotterdam is reeds in het bezit van het #MVO #Keurmerk! pic.twitter.com/GFZtp8b1oM

Welke uitdagingen liggen er voor bedrijven op het gebied van #MVO en welke rol kan het #onderzoek van de HvA hierbij spelen? Maria van der Heijden van @MVO_NL zal hierover spreken op de #HvAra2017 bit.ly/2sTJuEo pic.twitter.com/tK7AtJ1XGZ

Een mooie match in beeld gebracht door @KEITVAmersfoort tussen Newasco en Keitv #mvo facebook.com/Matchpointamer…

'Financieel én maatschappelijk' is een belangrijke PR-trend voor 2018 betoogt Lynsey Dubbeld (@Modevoormorgen) op @Frankwatching : Integrale verslaggeving (@theiirc) versterkt deze trend frankwatching.com/archive/201… #mvo

Werken aan #teambuilding binnen jouw organisatie en tegelijkertijd sportief bezig zijn? Bij Legendary Lanes kan het! 'The Legendary Lane to...' helpt bedrijven met het verbeteren van het MVO beleid. Meer informatie? legendarylanes.com/clinic #Legendarylanes #sport #MVO #sportclinic

Groei in duurzaam transport fairtrade producten vpromotions.nl/groei-in-duurz… #MVO #emissievrij

Brand New Live Events en Zinnige Zaken strategisch partnership bit.ly/2zL7hdI co-creatie en maatschappelijk verantwoorde events-concepten #mvo

Deze #ondernemers ( ow.ly/KL6x30gWrjf) dragen #DierenLot een warm hart toe, ook meehelpen? Neem dan #contact met ons op via: harold@dier.nu #samenvoordieren #mogelijkheden #MVO

Kerstkorting bij #verborgenkunst -- Gebruik de #kortingscode #2017!VK30 voor 30% korting op uw aankoop via onze website. bit.ly/2jamRZx #kerstaanbieding #kerst2017 #nederlandsekunst #mvo pic.twitter.com/zGSZGHU9Ho

Just in case you still need convincing that making your brand sustainable is worth the investment: #CSR improves customer loyalty, new study suggests. link.springer.com/article/10.… #MVO #branding

Jan Jonker benoemd op Leerstoel ‘Sociaal Ondernemerschap en Nieuwe Business Modellen’ aan @VUBrussel duurzaam-ondernemen.nl/jan-jo… #mvo #circulair @OCF2NBM pic.twitter.com/XurVZ7eHl5

Tjeemig @CSUcleaning laat personeel dat binnen 4km van bedrijf woont op de fiets komen... #ambitieus #MVO pic.twitter.com/44RIIxOhIx