Milence, de joint venture tussen Daimler Truck, de TRATON GROUP en Volvo Group, die Europa’s grootste openbare laadnetwerk voor elektrische vrachtwagens bouwt, kondigt de opening aan van zijn tweede laadhub in Nederland, gelegen op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle. Deze mijlpaal versterkt niet alleen het netwerk van Milence in Nederland, maar markeert ook de inzet van een Megawatt Charging System (MCS) – het eerste in het land dat beschikbaar is voor openbaar opladen.

De hub in Zwolle is strategisch gelegen nabij de snelwegen A28 en A50 en biedt directe verbindingen met belangrijke Nederlandse steden zoals Amsterdam, Utrecht en Groningen, maar ook met belangrijke Duitse bestemmingen zoals Münster, Dortmund en het Ruhrgebied. Dit maakt de hub tot een cruciale schakel voor zowel binnenlands als internationaal transport, en versterkt de rol van Milence bij het stimuleren van fossielvrije logistiek in heel Europa.

“De opening van vandaag weerspiegelt onze toewijding om de infrastructuur te bouwen die nodig is voor een fossielvrije toekomst in Europa.” aldus Anja van Niersen, CEO van Milence.”Door het eerste Megawatt Charging System in Nederland te lanceren, versnellen we de adoptie van elektrische vrachtwagens en maken we slimmere en duurzamere logistiek mogelijk.”

Een baanbrekende locatie: fase één van de hub in Zwolle

De hub in Zwolle is tot nu toe de grootste van Milence in Nederland en is een model voor schaalbare, hoogwaardige laadinfrastructuur voor vrachtwagens. De eerste fase omvat:

4 Combined Charging System (CCS)-laders, die 8 laadpunten van stroom voorzien

1 Megawatt Charging System (MCS), ontworpen om te voldoen aan de behoeften van elektrische vrachtwagens van de volgende generatie, die 1 laadpunt van stroom voorziet.

Voorzieningen voor chauffeurs zoals toiletten, douches, een lounge, automaten met drinken en snacks en wifi.

Toekomstige ontwikkelingsfasen zullen extra laders en een grotere capaciteit met zich meebrengen om aan de groeiende vraag te voldoen. De hub is beveiligd met hekwerk, een toegangspoort en camerabewaking. Bovendien maken de ontwerpelementen van Milence, waaronder de kenmerkende bogen en dakconstructie, de hub zowel functioneel als visueel onderscheidend.

MCS is essentieel voor het opschalen van emissievrij vrachtvervoer in heel Europa

Het Megawatt Charging System (MCS) is de nieuwste standaard voor opladen met hoog vermogen, speciaal ontwikkeld om de snelle uitbreiding van elektrische vrachtwagens te ondersteunen. MCS kan tot 3,75 megawatt (3.750 kilowatt) gelijkstroom leveren en vertegenwoordigt een revolutionaire verandering voor de industrie. De oplossing van Power Electronics die in Zwolle is geïnstalleerd, is uitvoerig getest en zal naar verwachting elektrische vrachtwagens in staat stellen hun batterijen in 30 tot 45 minuten op te laden. Met een laadvermogen tot 1.440 kW (tot 1.500 A, 1.000 V) en ontworpen voor elektrische vrachtwagens, biedt het een robuustere verbinding en een verbeterd communicatieplatform, wat resulteert in een betrouwbaardere en efficiëntere laadoplossing, speciaal gebouwd voor zware operaties.

Aanleg van de eerste elektrische corridors in Europa

Als onderdeel van haar ambitieuze uitbreidingsplan zet Milence zich in voor het opzetten van een robuust netwerk van megawatt-laadpunten in heel Europa. Tegen 2027 wil het bedrijf ten minste 284 MCS-laadpunten uitrollen op 71 locaties in 10 EU-lidstaten, in lijn met de doelstellingen van de Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF). De hub in Zwolle maakt deel uit van een van de eerste corridors die Antwerpen met Stockholm verbindt.

Toegankelijke en efficiënte laadervaring

De hub in Zwolle zorgt voor een snelle en betrouwbare laadervaring voor alle vrachtwagens, ongeacht het merk. Milence zorgt voor toegankelijkheid en transparantie voor alle gebruikers met een robuust betalingssysteem. Partnerschappen met toonaangevende e-Mobility Service Providers (eMSP’s) stellen bestuurders in staat om te betalen met verschillende laadpassen. Directe betalingsmogelijkheden via de betaalterminal of met de Milence Card zijn ook beschikbaar. Het standaard laadtarief voor zowel CCS als MCS is €0,399 per kWh (exclusief btw).

“Elektrisch wegvervoer is niet langer een ambitie voor de toekomst, het gebeurt nu. Met de eerste groene corridors die nu vorm krijgen, wordt de weg naar duurzame logistiek realiteit. Gebruik is nu de sleutel. Om deze transformatie op te schalen, moeten we elektrisch gaan rijden en daarom nodigen we transportbedrijven uit om met ons mee te leren, zich aan te passen en mee te groeien. De transitie zal niet van de ene op de andere dag plaatsvinden, maar met elke nieuwe hub komen we dichter bij een toekomst waarin zowel duurzaam als economisch wegvervoer haalbaar is. De toekomst van Europa hangt ervan af,” besluit Anja van Niersen.