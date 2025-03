Met de lancering van een certificeringschema voor kleinschalige kwekers vanuit het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) en met duidelijke duurzaamheidsvoorschriften voor certificering is nu de laatste stap gezet op weg naar 100% FSI-compliant voor alle kwekers. Eerder hebben toonaangevende kwekers en kopers samen met Royal FloraHolland (RFH) afspraken gemaakt voor 100% duurzaamheidscertificering met een vastgestelde routekaart. Inmiddels is ca. driekwart van de omzet die via het RFH-platform verhandeld wordt gecertificeerd.

Kleinschalige kwekerschema vanuit FSI beschikbaar

FSI heeft vandaag het kleinschalige kwekerschema aangekondigd voor kwekers in de ‘Global North’ (voornamelijk Europa en Israël) [Persbericht FSI]. Hiermee wordt voor deze kleinschalige kwekers een aangepast certificeringsschema geïntroduceerd, waardoor zij vanaf vandaag een passende mogelijkheid hebben zich te certificeren en te voldoen aan de FSI-eisen. Met een geïntegreerd schema voor Milieu, GAP (Good Agricultural Practice) en Sociaal kan deze groep kwekers voldoen aan de certificeringseis. Afgesproken is dat kwekers die succesvol geaudit zijn voor zowel de milieumodule als de GAP-module voldoen voor certificering. De sociale module zit weliswaar al in het schema met het oog op de toekomst, maar wordt nog niet geaudit. Per 1 juli 2027 geldt voor alle leden in ledenpakket Klok Focus dat zij gecertificeerd dienen te zijn zoals hierboven beschreven.

Biologische kwekers, zichtbaarheid en heldere regels

Royal FloraHolland heeft de afgelopen tijd aanvullende gesprekken gevoerd met kwekers, als vervolg op de consultatieronde voor het kleinschalige kwekerschema. De belangrijkste punten uit deze gesprekken hebben geleid tot de volgende besluiten:

Biologische kwekers: RFH wil biologische teelt (met EU Organic/Skal certificaat) stimuleren en ziet deze manier van telen als een positieve ontwikkeling. Daarom is besloten in FSI-verband nader te bekijken hoe je met een EU Organic/Skal certificaat ook FSI-compliant kan worden. Zodra hier uitsluitsel over is, zal dit bekendgemaakt worden. In afwachting van die uitkomst kunnen kwekers met een EU Organic/Skal certificaat zonder restricties blijven handelen op het RFH-platform.

Zichtbaarheid: Naast zichtbaarheid op Floriday worden op de klokken van RFH ook alle duurzaamheidscertificaten getoond en – indien van toepassing- of een kweker FSI-compliant is. Hier kiest RFH bewust voor positieve vermelding van behaalde certificaten als stimulans, in plaats van vermelding dat een kweker niet gecertificeerd is. De expliciete melding ‘geen milieucertificaat’ komt uiterlijk eind maart te vervallen.

Heldere regels voor iedereen: met een heldere update op alle onderdelen in de duurzaamheidsvoorschriften ontstaat voor alle gebruikers van het platform duidelijkheid ten aanzien van certificering. Met name op de volgende punten: stoppersregeling (een ontheffing bedoeld voor kwekers die willen stoppen met hun bedrijf binnen twee jaar na ingang van de voor hen geldende certificeringsdatum), handhaving en voorschriften voor niet-kwekende aanvoerders.

Deze aanpassingen worden binnenkort gepubliceerd als onderdeel van de vernieuwde duurzaamheidsvoorschriften op de website van RFH.

Pieter Bootsma, CEO Royal FloraHolland: “Deze stappen vormen een nieuwe mijlpaal op weg naar 100% duurzaamheidscertificering. Hiermee ontstaat voor alle gebruikers van ons platform helderheid. Aankomende periode gaan wij onze leden zoveel mogelijk ondersteunen om de juiste stappen te zetten. Certificering is cruciaal om inzicht en transparantie te bieden op het gebied van duurzaamheid. Dit draagt ook bij aan de reputatie van de sierteeltsector, in Nederland en daarbuiten. Maatschappij en consumenten vragen in toenemende mate om aantoonbaar te maken dat bloemen en planten op een verantwoorde manier worden geproduceerd.”

Routekaart

De routekaart voor certificering voor alle leden en aanvoerders bij Royal FloraHolland is: