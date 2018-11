Mijlpaal: 10 miljoen m2 met BREEAM-NL gecertificeerd

De 10.000.000e vierkante meter*1 utiliteitsbouw is met BREEAM-NL gecertificeerd. Met het BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn kunnen nieuwe en bestaande gebouwen integraal gemeten en beoordeeld worden op duurzaamheid. Deze mijlpaal komt op een bijzonder moment: DGBC, de organisatie achter BREEAM-NL, bestaat tien jaar.

Oud-voorzitter van DGBC Jaap Gillis reikte in 2010 het allereerste BREEAM-NL-certificaat uit. Daarna is het hard gegaan. Inmiddels zijn er meer dan duizend gebouwen gecertificeerd die samen goed zijn voor meer dan tien miljoen vierkante meter vloeroppervlakte utiliteit. Een voorbeeld: het grootste kantoorgebouw staat in Amsterdam, het hoofdkantoor van ABN AMRO telt ruim 126 duizend gecertificeerde vierkante meter (zie foto).

Focus op bestaande bouw

Dat is meteen een voorbeeldproject volgens manager van BREEAM-NL Edwin van Noort: “De focus gaat steeds meer op het verbeteren van bestaande bouw, dat sluit ook aan op het Deltaplan Duurzame Renovatie.” Juist dat is pure noodzaak volgens Van Noort. “10 miljoen is nog maar een druppel op de gloeiende plaat. Het is een goede start, maar het gaat veel te langzaam. We moeten naar de verduurzaming van 600 miljoen vierkante meter, waarvan de helft industrie. Het gaat niet hard genoeg, er is in de markt nog niet genoeg besef van urgentie.”

Wat is tien miljoen m2

Ondanks die roep om meer verduurzaming, is van Noort trots deze mijlpaal. De tien miljoen vierkante meter is natuurlijk een enorme oppervlakte. Een aantal vergelijkingen maken duidelijk hoeveel vierkante meter bedrijfsruimte inmiddels is gecertificeerd. Het Louvre, een van de grootste musea ter wereld, past ruim 62 keer in tien miljoen vierkante meter. Inclusief de opslagmagazijnen. Of nog beeldender: 10 miljoen vierkante meter is gelijk aan 1500 voetbalvelden.

Grote stappen

Van Noort is blij met deze mijlpaal, maar kan en wil er niet te lang bij stilstaan. “De komende periode gaat het aantal gecertificeerde vierkante meters explosief groeien met de portfolioaanpak. Hoewel ieder gebouw individueel gecertificeerd moet worden, kunnen organisaties nu namelijk in één keer alle panden in hun portfolio laten certificeren.” Die portfolioaanpak stelt snelle groei in het vooruitzicht. Van Noort verwacht de volgende mijlpaal al snel te begroeten: “In 2020 hebben we de 20 miljoen vierkante meter te pakken, daar gaan we voor! Maar als we met Nederland echt aan de Parijse doelenstellingen willen voldoen, moeten we in totaal 600 miljoen vierkante meter verduurzamen. En dat is nog zonder woningen…”

Over Dutch Green Building Council

Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke maatschappelijke netwerkorganisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving te verduurzamen. De stichting is in 2008 opgericht op initiatief van de markt en telt bijna 400 participanten. Allemaal ondersteunen ze de missie van DGBC: het verduurzamen van de gebouwde omgeving. DGBC brengt organisaties met elkaar in contact, laat ze samenwerken aan verduurzaming en spoort hen aan een voorbeeld te zijn voor andere partijen. Daarnaast is DGBC ontwikkelaar en beheerder van het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL.Naast het certificeren van gebouwen vallen ook slooptrajecten en gebieden onder het werkgebied van BREEAM-NL. Zo lanceerde DGBC onlangs het BREEAM-NL Gebied 2018-certificaat waarmee gebieden ook gecertificeerd kunnen worden. De eerste is uitgereikt aan het Havenbedrijf Moerdijk, goed voor 2500 hectare.

Voor woningen is het DGBC Woonmerk ontwikkeld. Deze online tool geeft een volledig en integraal beeld van de duurzaamheidsprestatie van een woning.

*1 = tien miljoen vierkante meter aan unieke gebouwen. Projecten met meerdere certificaten zijn één keer geteld.