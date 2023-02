Je baby wassen met hele kleine stukjes plastic; het is niet direct waaraan je denkt als je goed voor je kind wil zorgen. Toch laat onderzoek van Naïf Care zien dat er in 77 procent van alle verkochte babyverzorging in Nederland microplastics zitten of kunnen zitten.

Wat zijn microplastics?

Microplastics; hele kleine kleine stukjes plastic (minder dan 5 mm groot) die je niet kan zien met het blote oog. Sommige nanoplastics zijn net zo groot als virussen. Ze zijn dus niet te zien, maar dat betekent niet dat ze er niet zijn. We weten al dat (micro)plastic een oceaanprobleem is, maar plastic is overal. Zelfs in de lucht die we inademen.

Een deel van de microplastics ontstaat doordat grotere stukken wegwerpplastic uiteenvallen in het milieu in hele kleine stukjes. Maar veel plastic begint al klein. Dit zijn bijvoorbeeld de microplastics van slijtende autobanden, synthetische stoffen, maar ze zitten ook in cosmetica. Veel verzorgingsproducten bevatten microplastics die vaak worden gebruikt als goedkope vuller, scrubmiddel, glitters, bindmiddel of om een zacht of glanzend laagje op huid of haar achter te laten.

1 op de 10

Dit geldt dus ook voor babyverzorgingsproducten. Uit onderzoek van Naïf Care blijkt dat nog geen 2 op de 10 verkochte bad en doucheproducten (voor baby’s) microplasticvrij zijn*. Voor haarproducten ligt dit zelfs nog lager: maar 1 op de 10 producten is helemaal vrij van microplastics.

Natuurlijke alternatieven

Eigenlijk zijn microplastics een makkelijke en goedkope oplossing waar zowel bedrijven als consumenten inmiddels aan gewend zijn. Toch is het helemaal niet nodig om plastic toe te voegen aan verzorgingsproducten. Zo is de Naïf 2 in 1 shampoo en conditioner voor kids een van de weinige anti-klit shampoos die vrij is van alle microplastics. In veel verzachtende shampoos of conditioners worden siliconen zoals Dimethicone (bevat microplastic) gebruikt om het haar zacht en glanzend te maken. Wij gebruiken liever natuurlijke alternatieven, zoals (plantaardige) glycerine, gehydrolyseerd tarwe-eiwit en betaïne. Deze ingrediënten verzachten het haar, maken het makkelijker doorkambaar en voegen een beetje glans toe. Klinkt bekend, toch?

Hoe gevaarlijk zijn microplastics?

Er is nog onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van microplastics voor de mens. Wel weten we inmiddels uit diverse onderzoeken dat microplastics in onze lichamen en organen te vinden zijn. Zo werd onlangs voor het eerst aangetoond dat microplastics in menselijk bloed aanwezig zijn. Eerder werden er al microplastics gevonden in placenta’s van ongeboren baby’s. Dat ze onze lichamen dus binnendringen, is inmiddels zeker. Maar welk effect ze daar precies hebben, dat is nog onduidelijk. Wel zijn wetenschappers het er over eens dat er duidelijke aanwijzingen zijn voor gezondheidseffecten. Microplastics kunnen mogelijk in verband worden gebracht met hormoonverstoring, ziektes zoals kanker en parkinson, en mentale ziektes als depressies en paniekstoornissen. Maar hiervoor is nog onvoldoende bewijs en verder onderzoek is dus nodig voor we echt weten of en wat de schade is van microplastics.

Waarom het risico nemen als het ook anders kan? Want dat het anders kan, dat weten we inmiddels. Al onze producten zijn vrij van alle ingrediënten waarvan we weten dat ze mogelijk een risico vormen voor mens of planeet. Dus geen microplastics, geen (mogelijke) hormoonverstoorders, geen SLES en ook mijden we voor de zekerheid parabenen.

Beter voorkomen dan genezen! Wat ons betreft een no-brainer, want juist die eerste 1.000 dagen van een mensenleven zijn een kwetsbare en belangrijke fase. Deze periode, van conceptie tot aan de tweede verjaardag, vormen de basis van de toekomst voor een kind. In geen enkele periode worden zo veel biologische mijlpalen behaald. De omstandigheden waaronder deze plaatsvinden, hebben een levenslange invloed. Juist in die beginfase wil je dus extra goed voor je kindje zorgen, net als wij. Zo is Naïf ontstaan; omdat twee vaders goed voor hun kind wilden zorgen en geen risico wilden nemen. En die filosofie is onveranderd. We kunnen een ding beloven: we verkopen niks wat we niet ook voor onze eigen kinderen zouden gebruiken. En dat vinden we niet meer dan normaal.

*Voor dit onderzoek gebruiken we gegevens uit de IRI-database en richten we ons op 90% van de verkoop van babyverzorgingsproducten van twee van de belangrijkste fysieke drogisterijen van Nederland (exclusief online verkoop) in de periode van W37 2021 tot W36 2022 (MAT36 2022). Elke ingrediëntenlijst is gecontroleerd via de “Beat the Microbead App” en gerapporteerd volgens dezelfde classificatie van groen/oranje/rood. In dit rapport worden zowel de oranje als de rode categorieën gebruikt als “kan microplastics bevatten” en “bevatten microplastics”. De definitie van microplastic en de Plastic Soup Foundation is hier te vinden.