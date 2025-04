Talisker presenteert met trots een nieuwe limited edition: The Wild Blue Single Malt Scotch Whisky. Deze whisky is gebotteld in flessen van 100% gerecycled glas en staat volledig in het teken van de zee – een inspiratiebron die Talisker deelt met haar maatschappelijke partner: Blue Marine Foundation. Voor elke fles die wereldwijd wordt verspreid, doneert Talisker €3,50 aan deze organisatie. Talisker heeft beloofd minimaal €113.912 te doneren, ongeacht het aantal verkochte flessen. Dit bedrag wordt ingezet voor het herstel van kustgebieden, zoals het terugbrengen van oesterriffen in de Solent, een zeestraat in het zuiden van Engeland.

De whisky zelf is geïnspireerd op de ruige kustsfeer van de Isle of Skye. Voor deze editie hebben de whiskymakers zorgvuldig rode wijnvaten afkomstig uit de kustregio’s van Zuid-Afrika geselecteerd – een primeur voor Talisker. Na zestien maanden rijping is een rijke en gelaagde expressie met maritieme rooktonen en diepe fruitige accenten ontstaan. De smaak brengt je terug naar een kampvuur op een verlaten, winderig strand.

Talisker en de zee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met The Wild Blue verdiept het merk deze relatie, door projecten van de Blue Marine Foundation te steunen die bijdragen aan schoner water en meer biodiversiteit. Voor elke fles die wereldwijd wordt verspreid, doneert Talisker €3,50 aan de Blue Marine Foundation. Dit is een aanvulling op de al beloofde €113.912. De opbrengst wordt ingezet voor initiatieven die inheemse oesters en zeegras terugbrengen – onmisbare elementen voor een gezond kustecosysteem vol leven.

Clare Brook is CEO van de Blue Marine Foundation en zegt het volgende over de samenwerking: “We zijn ontzettend blij met de steun van Talisker. Dankzij deze bijdrage kunnen we het herstel van oesters in de Solent voortzetten. Deze sleutelsoort draagt bij aan schoner water en een rijkere biodiversiteit. We zijn Talisker dankbaar voor hun visie en hun inzet voor onze oceanen.”

Met The Wild Blue benadrukt Talisker duurzame ambities. Eerder introduceerde het merk met de Wilder Seas-editie al verpakkingen zonder karton en flessen van 100% gerecycled glas. The Wild Blue gaat nog een stap verder met een keramische afwerking in plaats van een klassiek etiket – een creatieve manier om verpakkingsafval te verminderen. Dankzij dit soort innovaties is het waterverbruik tijdens de verpakking met 21% gedaald en is de CO₂-uitstoot met maar liefst 74% verminderd.*

Ter gelegenheid van de lancering organiseert Talisker op vrijdag 6 juni de Wild Blue Challenge in Joss Bay, Margate – vlak voor World Ocean Day. Bekende gezichten en zwemliefhebbers gaan de uitdaging aan in een race tegen de klok. Voor elke gezwommen kilometer doneert Talisker €293 aan de Blue Marine Foundation.

*In vergelijking met de verpakking van Talisker 10 Years