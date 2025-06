In een hypermoderne zeewierraffinaderij te Beverwijk rolt sinds kort meststof gemaakt van 100% zeewier van de band. Deze schaalbare innovatie is het eerste product van de Nederlandse startup Holdfast and Stipe, gemaakt van Noord-Europees zeewier. Het gebruik van zeewier in de landbouw verbetert de bodemgezondheid en vermindert de afhankelijkheid van kunstmest en pesticiden. Na een decennium testen heeft de startup hiermee een belangrijke sleutel in handen voor meerdere hoofdpijndossiers in de Nederlandse landbouwsector – denk aan de stikstofproblematiek, de toenemende regeldruk, financieringsproblemen voor boeren en de impact van klimaatverandering.

Made in Beverwijk

Het gebruik van zeewier is duidelijk in opkomst in Nederland en heeft, zeker in de landbouwsector, veel potentieel. De afgelopen jaren werkte de Nederlandse startup Holdfast and Stipe nauw samen met Noord-Europese zeewierboerderijen. Ze selecteerden zeewier van de beste kwaliteit (het oersterke suikerwier en vingerwier), bouwden een hypermoderne zeewierraffinaderij in Beverwijk en een betrouwbare toeleveringsketen. Met de lancering van deze meststof op basis van 100% zeewier willen ze boeren helpen aan hogere opbrengsten en de sector veerkrachtiger maken. Nikki Spil, medeoprichter en CEO van Holdfast and Stipe, gelooft in een toekomst waarin landbouw en natuur hand in hand gaan: “Boeren staan voor complexe uitdagingen die steeds groter worden. De manier waarop zij nu genoodzaakt zijn te produceren heeft invloed op de bodem, het klimaat en de toekomst van onze voedselvoorziening.

De sector maakt een ongekende transitie door, dit is hét moment om het systeem te herstellen met natuurlijke oplossingen die de kringloop sluiten. Onze plantaardige meststof helpt om de vicieuze cirkel van uitspoeling, bodemuitputting en milieudruk te doorbreken – zónder concessies te doen aan opbrengst.”

Sleutel in hoofdpijndossiers landbouw

De nieuwe plantaardige meststof heeft een kleine ecologische voetafdruk en ondersteunt het broodnodige herstel van de biodiversiteit. De innovatie vormt een belangrijke sleutel voor uiteenlopende hoofdpijndossiers in de landbouwsector. Onder meer de hoge ziektedruk op gewassen en het sterk gereguleerde stikstofgebruik zorgen voor een impasse, die (deels) doorbroken kan worden met een meststof op basis van zeewier. De startup kijkt door een pragmatische en kostenefficiënte bril naar de vele uitdagingen in de sector: “Boeren hebben stikstof nodig om hun gewassen te voeden. Maar niet alle stikstof uit kunstmest wordt direct door de plant opgenomen: een deel spoelt bijvoorbeeld weg door regen of verdampt, waardoor er vaak meer kunstmest nodig is voor een goede oogst Vanuit onze expertise helpen we boeren hoge opbrengsten te realiseren, op een duurzame manier en binnen de kaders van hun eigen bedrijfsvoering. Deze aanpak levert niet alleen milieuwinst op maar draagt ook bij aan de voedselzekerheid,” aldus Spil.

De kracht van zeewier – 100% plantaardige meststof

Enkele belangrijke kenmerken en voordelen van de Holdfast and Stipe plantaardige meststof in een notendop: