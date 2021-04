Merken dreigen de boot te missen als zij er niet in slagen om online shoppen milieuvriendelijk te maken

Consumenten geven steeds liever en vaker geld uit aan duurzame producten. Merken die er niet in slagen om tegemoet te komen aan deze vraag, lopen daarmee automatisch het risico bepaalde consumenten te verliezen. Met nieuwe gegevens toont het duurzame verpakkingsbedrijf DS Smith aan dat niet alleen de vraag naar duurzame producten, maar ook de vraag naar duurzame en volledig recyclebare verpakkingen enorm is toegenomen.

De vraag naar duurzame en volledig recyclebare verpakkingen is explosief gestegen door de groei die de e-commerce momenteel doormaakt. Maar liefst 66% van de Europeanen geeft aan sinds het begin van de lockdown van maart vorige jaar meer producten online te hebben gekocht. Bovendien is 82% van dit percentage van plan om online te blijven shoppen op het moment dat fysiek shoppen weer mogelijk is. DS Smith ziet de vraag naar duurzame verpakkingen het laatste jaar enorm toenemen – met een Europese groei van 35% in kleding, 35% in huis- en kantoorelektronica en maar liefst 51% als het gaat om voedsel en andere boodschappen.

Het is van groot belang dat merken deze verandering in koopgedrag erkennen en inspelen op de toenemende eis van de consument. De vraag naar duurzaamheid moet gezien worden als een kans om sneller stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Bijna één op de drie Europese consumenten geeft aan geen geld meer te besteden aan bepaalde merken, omdat hun verpakkingen niet duurzaam bleken te zijn. Daarnaast geeft bijna de helft (46%) aan meer heil te zien in kartonnen – of papieren verpakkingen, dan in verpakkingen van plastic. Tot slot zegt 58% dat het belangrijk is om de totale verpakkingshoeveelheid terug te dringen.

Van kleding, elektronica en kantoorartikelen tot eten en drinken: duurzaam en recyclebaar verpakken kan een merk helpen bij het vergroten van haar duurzaamheidsstrategie en marktaandeel. Met een portfolio dat bestaat uit meer dan 700 verschillende ‘e-commerce oplossingen’, maakt DS Smith het voor klanten heel eenvoudig om te kiezen voor de ideale duurzame verpakking, zonder daarbij in te hoeven leveren op het design of de efficiëntie. Door de zogeheten Circulaire Design Principes, draagt DS Smith bij aan een samenleving waarin recyclebaarheid vooropstaat en waarin verspilling en vervuiling tot het verleden zullen gaan behoren. De wijze van verpakken draagt bij aan het mogelijk maken van een circulaire economie.

Philip Bautil van DS Smith: “Met zo’n drastische verandering in het online shoppen van de consument, is het absoluut van cruciaal belang dat het nieuwe online koopgedrag van consumenten wordt ondersteund op een manier die ook het milieu ten goede komt. Het is duidelijk dat zowel bedrijven als consumenten zich meer en meer richten op duurzame alternatieven. Wij dragen graag bij aan deze positieve ontwikkeling. Onze design-experts houden zich dagelijks bezig met nieuwe verpakkingsoplossingen voor allerlei verschillende producten: variërend van kleding tot elektronica en persoonlijke verzorging.

Onlangs voegde het bedrijf nieuwe, duurzame verpakkingen toe aan de zogeheten ‘hero-reeks’. De e-commerce Hero Range bestaat uit een selectie kant-en-klare ontwerpen, geschikt om webshopdozen op maat te maken voor onder andere webshops in de branches kleding, elektronica, wijn en bier. Van honderden best practice designs uit Europa zijn de allerbeste geselecteerd en ondergebracht in de Hero Range. Zo kan er snel geschakeld worden en profiteert de klant van eerder bedachte oplossingen die zich in de praktijk al bewezen hebben.

DS Smith heeft een aantal heldere milieudoelen, waaronder het volledig recyclebaar produceren van verpakkingen in 2023 en het van de weg houden van maar liefst 250.000 vrachtwagens in 2025.