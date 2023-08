Nu klanten vaker online winkelen, verwachten ze dat bedrijven ook op die kanalen op duurzaamheid inzetten. Uit onderzoek van Manhattan Associates blijkt dat bijna zes op de tien Nederlandse consumenten belang hecht aan transparantie op het gebied van milieu-impact en graag op de hoogte is van de meest duurzame verzendoptie.

De meeste consumenten zijn het intussen gewend om online bestellingen te plaatsen. Cijfers uit het onderzoek van Manhattan, waarvoor het bedrijf duizend (1.000) Nederlandse consumenten uit verschillende leeftijdsgroepen heeft ondervraagd, tonen aan dat meer dan twee op de drie deelnemers (67%) gemiddeld minstens één keer per maand een online aankoop doet. 17% bestelt zelfs iedere week iets via een webshop.

Natuurlijk mag de populariteit van online shoppen geen negatieve stempel op het milieu drukken. Het onderzoek peilde daarom ook de verwachtingen die consumenten hebben van bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Zeven op de tien (71%) vindt het belangrijk dat bedrijven hun activiteiten duurzamer maken. Daarnaast wil ruim 58% dat organisaties uitgebreid en transparant communiceren over de inspanningen die ze leveren, onder meer om duurzaam te produceren en te leveren.

Duurzaam verzenden en retourneren

Vandaag besteld, morgen geleverd? Volgens de survey hoeft dat geen must te zijn. Zo’n 67% van de deelnemers verwacht dat webshops klimaatvriendelijke bezorg- en retouropties aanbieden. Iets meer dan de helft van de consumenten (57%) wil bovendien dat online verkoopkanalen hen actief bewust maken van de meest duurzame verzendoptie. Hier is zeker nog werk aan de winkel, want slechts 34% gelooft dat webshops daar vandaag al duidelijk over communiceren. Ook de verpakking van een bestelling verdient aandacht: 73% van de consumenten verwacht dat de verkoper duurzaam verpakkingsmateriaal gebruikt.

Tot slot moet duurzaamheid eveneens een factor zijn in opties om artikelen terug te sturen. Ongeveer 69% hecht belang aan de duurzame levenscyclus van producten die ze aankopen. Zo moeten bedrijven geretourneerde items bijvoorbeeld recyclen. En in plaats van teruggestuurde producten meteen te vervangen, wil 67% eerst graag de keuze krijgen om het item in kwestie te laten repareren.

“De e-commercesector heeft de afgelopen jaren al belangrijke stappen gezet om duurzamer te werken. Vandaag is duurzaamheid meer dan ooit de prioriteit voor elke succesvolle webshop. Gedragsverandering bij klanten is enkel mogelijk als je hen goed informeert. Bied daarom verschillende verzendopties aan en toon de ecologische impact van elke keuze. Uiteindelijk is dat niet alleen goed in het kader van duurzaamheid, maar het helpt ook om efficiënter te werken en kosten te besparen. Een win-win voor klant, retailer en planeet”, zegt Pieter Van den Broecke, managing director bij Manhattan Associates België, Nederland, Denemarken, Duitsland en Oost-Europa.