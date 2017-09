Meer samenwerking met China voor verduurzaming economie

Om de economie verder te verduurzamen, is kennisdeling en intensieve samenwerking van overheidsinstanties tussen Nederland en China nodig. Dat betoogt staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) vandaag in haar openingstoespraak op het tweede nationale Chinese congres over kwaliteitsverbetering van producten en productieprocessen, in Shanghai. Nederland staat binnen de Europese Unie in de top 3 van partners die handel drijven met China. In 2016 had de onderlinge goederenhandel een waarde van bijna 45 miljard euro, waarvan het grootste deel via de Rotterdamse haven werd verscheept.

‘Nu Nederland de weg is ingeslagen naar een circulaire economie in 2050 gaat dit gevolgen hebben voor de handel in grondstoffen, producten en de recycling daarvan,’ aldus Dijksma. ‘De goederenstroom tussen China en Nederland moet zo soepel mogelijk blijven verlopen, aan beide kanten. Want er gaan ook veel Nederlandse goederen naar China voor recycling. We moeten op de hoogte blijven van elkaars regels en kwaliteitscontroles en samenwerken om nieuwe standaarden te ontwikkelen. Deze veranderen nu er meer aandacht is voor hergebruik van materialen en meer wordt gekeken naar de milieueffecten, in Europa maar ook in China. Om te voorkomen dat producten er straks door de inspectiediensten bij de grens worden uitgepikt omdat ze niet lijken te voldoen aan nieuwe eisen, is een goede samenwerking en kennisdeling van belang.’

Vuurwerk

Staatssecretaris Dijksma spreekt de congresdeelnemers toe op uitnodiging van de Chinese minister Zhi Shuping van de General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ). Dit is de toezichthouder die vergelijkbare inspecties doet als die in Nederland worden gedaan door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Er worden met de AQSIQ onder andere gesprekken gevoerd over de eisen die aan de kwaliteit van Chinees vuurwerk worden gesteld. Hierdoor kan de Chinese toezichthouder deze eisen meenemen bij het certificeren van vuurwerk voor de Nederlandse en Europese markt.

Klimaat en Circulaire Economie

Dijksma is op een tweedaags werkbezoek in Shanghai. Gisteren sprak zij met enkele jonge ondernemers van Chinese startups, die innovaties bedenken op het gebied van circulaire economie en klimaat. De problemen met de luchtkwaliteit in China en de keuze die de Chinese overheid heeft gemaakt voor een vergroening van de economie, zorgen ervoor dat er veel nieuwe initiatieven van de grond komen. Soms hebben die zelfs een Nederlands tintje: zo is de aan de Vrije Universiteit afgestudeerde Shuting Liu de grondlegger van het bedrijf MotionEco, dat oude afgewerkte oliën uit Chinese keukens verwerkt tot schone duurzame brandstoffen voor onder meer stadsbussen.