Corendon werkt sinds kort samen met twee nieuwe partners: het internationale keurmerk Green Key en het duurzaamheidsplatform BeCause. De samenwerkingen moeten ervoor zorgen dat meer aangesloten hotels en accommodaties een onafhankelijk duurzaamheidscertificaat behalen. Certificering is een belangrijk middel om prestaties op het gebied van duurzaamheid inzichtelijk en controleerbaar te maken.

Sustainability Manager Floor Bregman: “Certificaten lossen niet alles op, maar ze zijn wel één van de weinige manieren om duurzaamheidsprestaties van onze partners op een vergelijkbare manier zichtbaar te maken. De certificaten waarmee we werken, toetsen hotels op thema’s als energie, afval, water en personeel, en worden jaarlijks of tweejaarlijks onafhankelijk gecontroleerd. Een certificaat maakt een vakantie niet ineens duurzaam, maar het is wel een stap in de juiste richting.”

Samenwerking met Green Key

Green Key is wereldwijd een van de bekendste keurmerken voor duurzame hotels, met inmiddels meer dan 8000 gecertificeerde accommodaties. Bregman: “Green Key is relatief bekend en betaalbaar, waardoor de samenwerking een logische keuze is.” Binnenkort starten Corendon en Green Key met webinars en trainingen om hotelpartners te helpen bij het behalen van een certificering.

BeCause koppelt data rechtstreeks

Naast Green Key speelt ook BeCause een belangrijke rol bij het inzichtelijk maken van duurzaamheidsprestaties. Via een rechtstreekse API-koppeling worden certificeringen van hotels automatisch en betrouwbaar weergegeven op de website van Corendon, rechtstreeks vanuit het dataplatform van BeCause. Voorheen gebeurde dit handmatig.

Inzicht voor reizigers en hotels

De samenwerking met beide partijen ondersteunt het doel van Corendon om reizigers beter geïnformeerde keuzes te laten maken. Daarnaast help het bedrijf hotels die nog niet gecertificeerd zijn om dat alsnog te realiseren door middel van een gratis sustainability partner programma. Binnen dit programma ontvangen hotels tweewekelijks persoonlijke begeleiding om te voldoen aan de criteria voor certificering.

Bregman: “We willen dat onze reizigers kunnen zien welke hotels serieus werk maken van duurzaamheid. En we willen hotels helpen om die stap te zetten.”