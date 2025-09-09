Vandaag start officieel de realisatie van De Nieuwe Post in het centrum van Arnhem. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf transformeert Heijmans het monumentale gebouw tot een toekomstbestendige, duurzame plek. Meer dan de helft van de toegepaste materialen is hergebruikt of biobased, waarvan een deel geoogst uit het bestaande pand zelf. Daarmee wordt De Nieuwe Post een van de meest circulaire projecten in Arnhem.

Toekomstbestendig en duurzaam

De Nieuwe Post laat zien dat het samen kan: historie behouden én vernieuwen, verduurzamen én verbinden met de stad. Belangrijke duurzaamheidsmaatregelen zijn:

1. Circulair bouwen: meer dan de helft van de materialen is secundair of biobased. Zo wordt staal uit de Nieuwe Post opnieuw toegepast, maar er wordt ook gebruik gemaakt van (donor)staal afkomstig uit een vorig project. Ook de binnendeuren krijgen een tweede leven als zitmeubels en bloembakken;

2. Groen en leefbaar: de huidige parkeerplaats verandert in een openbare binnentuin;

3. Innovatief: op de bestaande lage aanbouw verrijst een houten nieuwbouw van vijf verdiepingen;

4. Paris Proof: het gebouw voldoet aan de strengste energie-eisen.

De oplevering staat gepland voor begin 2027. Aansluitend neemt Heijmans vijftien jaar het onderhoud voor zijn rekening.

Samen met de omgeving

Een belangrijk keerpunt in de ontwikkeling was het overleg met omwonenden. Waar zij in eerste instantie met succes bezwaar maakten tegen de vergunning, kantelde het sentiment door gezamenlijke gesprekken en aanpassingen in het ontwerp. Uiteindelijk trok de bewonerscommissie haar bezwaren zelfs in met de woorden: “het ontwerp is te mooi om niet gerealiseerd te worden.”

Ook tijdens de bouw blijft de omgeving centraal staan. Heijmans organiseert bewonersbijeenkomsten, informeert via de BouwApp en zet initiatieven in die de leefbaarheid vergroten. Zo wordt de bouwplaats vergroend en voorzien van kunst, ontworpen door studenten van ArtEZ University of the Arts.

Samen op weg naar 2030

Met De Nieuwe Post zet het Rijksvastgoedbedrijf en Heijmans samen met partners (zoals Kraaijvanger architects) een belangrijke stap in de transitie naar een duurzame gebouwde omgeving. Een plek waar historie, innovatie en leefbaarheid hand in hand gaan en waar bouwen en natuur elkaar versterken.