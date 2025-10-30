MediaMarkt biedt klanten voortaan een complete one stop shop voor inruil, refurbish en verkoop van elektronica, inclusief garantie, abonnementen en verzekeringen. Met deze nieuwe propositie biedt het bedrijf nu de volledige dienstverlening van inname en technische beoordeling tot refurbishment en verkoop onder het eigen label MediaMarkt Refurbished.

Innovatie en duurzaamheid hand in hand

Met MediaMarkt Refurbished biedt het bedrijf consumenten en zakelijke partners de complete refurbishmentervaring op grote schaal, en laat het zien hoe innovatie en duurzaamheid steeds sterker verweven raken met de dagelijkse praktijk van de onderneming en consumentenelektronica.

Klanten kunnen hun oude apparaten inruilen (trade-in) voor een geldbedrag* en daarmee een refurbished of nieuw product aanschaffen. Ook zonder inruil kan een consument kiezen voor een product uit het refurbished assortiment.

MediaMarkt speelt in op groeiende refurbishedmarkt

De markt voor opgeknapte apparaten is het snelst groeiende segment binnen de consumentenelektronica. De groei wordt gedreven door betaalbaarheid en duurzaamheid, maar afgeremd door onzekerheid over kwaliteit en beperkte beschikbaarheid. MediaMarkt speelt hierop in met een betrouwbaar en transparant proces voor het inruilen, opknappen en opnieuw verkopen van elektronica.

Van tussenschakel naar vertrouwd merk in refurbishment

“Met MediaMarkt Refurbished ontwikkelen wij ons van tussenschakel naar een vertrouwd merk in refurbishment dat zelf de regie neemt over kwaliteit en circulariteit binnen de elektronicamarkt,” zegt Patrick van der Linden, Chief Commercial Officer MediaMarkt Benelux.

“We willen klanten niet alleen de nieuwste technologie bieden, maar ook de meest verantwoorde keuze. Door refurbishment zelf te organiseren vergroten we de zekerheid over kwaliteit en verlengen we de levensduur van producten. Daardoor dragen we bij aan een duurzamere elektronicamarkt, doordat opgeknapte apparaten minder zeldzame materialen nodig hebben en de c02 uitstoot significant lager is, vergeleken met nieuwe producten”.

Landelijke uitrol en uitbreiding van categorieën

Na een succesvolle pilot in tien winkels in juni en juli, waarin gebruikte mobiele telefoons van Apple en Samsung centraal stonden, is het concept in september landelijk uitgerold. In oktober is het assortiment verder uitgebreid met MacBooks, tablets, PlayStations en smartwatches. Vanaf november start de gefaseerde uitrol van MediaMarkt Refurbished naar de rest van de Benelux.

Technologie en vakmanschap als basis

Bij elk ingeleverd apparaat wordt met geavanceerde technologie de technische en cosmetische staat zorgvuldig bepaald. Apparaten die geschikt zijn voor hergebruik worden vervolgens professioneel opgeknapt en opnieuw klaargemaakt voor verkoop. MediaMarkt voert refurbishment uit onder het eigen label en wordt waar nodig ondersteund door een samenwerking met GSM Parts Center (GPC).

Met deze uitbreiding zet MediaMarkt een volgende stap in het versterken van haar circulaire strategie en het bieden van een duurzaam, betaalbaar alternatief voor nieuwe elektronica.

* De klant ontvangt de waarde van het ingeruilde apparaat op een MediaMarkt-cadeaukaart.