Me heeft primeur met beheren van alle zakelijke mobiliteit via één loket

Me biedt bedrijven als eerste één onafhankelijk loket voor al hun zakelijke mobiliteit. Daarmee wordt de vraag naar duurzame en flexibele mobiliteit optimaal ingevuld.

Peter Franken: “Met duurzaamheid als uitgangspunt bieden we gemak en keuzevrijheid in mobiliteit. Voor werknemer én werkgever. Me garandeert bedrijven de beste leveranciers en de meest geavanceerde platformen. We creëren zo gebruiksgemak, minder interne administratie, grip op de kosten en overzicht op elk moment. Hiermee zetten we bedrijven in beweging, we zorgen ervoor dat ze op basis van de juiste informatie keuzes kunnen maken en dat deze flexibel genoeg zijn om bij te sturen als er nieuwe kansen zijn. De diensten van Me zijn modulair, flexibel, gebruiksvriendelijk en eenvoudig te implementeren. Alles rondom zakelijke mobiliteit via één loket. Me ontzorgt bedrijven volledig.”

Door gebruik te maken van de beste systemen op de markt zijn de klanten van Me meteen klaar voor nieuwe wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe regels rondom reiskostenvergoedingen en thuiswerken of aan de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit die naar verwachting binnenkort van kracht wordt.

Michel Leerlooijer: “Onze pay-off is: Zet in beweging. Dat is dan ook precies wat we doen. Wij zetten bedrijven graag in beweging! Me gelooft dat hoe wij omgaan met de gezondheid van onze aarde, onze persoonlijke mentale en fysieke vitaliteit en de manier waarop we dit in het bedrijfsleven implementeren echt kan verbeteren als we er iets aan doen. Door te werken met Me geef je als werkgever effectief invulling aan goed werkgeverschap, lever je een actieve bijdrage aan de vitaliteit van je medewerkers en blijf je aantrekkelijk voor talent.”

Me kijkt naar de behoefte van de werknemer en werkgever en zorgt vervolgens voor het juiste middel, de juiste leverancier en het volledige beheer. Van het vereenvoudigen van declaraties voor reiskosten en thuiswerken via de Me App, toegang tot al het OV, deelvervoer, laden, tanken en parkeren via de Me Kaart, echt flexibele mobiliteit via Me Flex tot de implementatie van een compleet verzorgd mobiliteitsbudget en wagenparkbeheer. De wereld verandert. Verander jij met ons mee?