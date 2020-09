McDonald’s Nederland vervangt plastic rietjes en bespaart zeventigduizend kilo plastic per jaar

McDonald’s vervangt per oktober alle plastic rietjes in de 254 Nederlandse restaurants door papieren rietjes. Ook de plastic deksel van de McFlurry verdwijnt, die is begin deze maand vervangen door een kartonnen beker met vier vouwbare randen. Met de nieuwe McFlurry-verpakking en de invoering van de papieren rietjes wordt maar liefst 72 duizend kilo plastic per jaar bespaard. Op dit moment is zo’n 85 procent van alle verpakkingen die worden meegegeven aan gasten gemaakt van gerecycled of hernieuwbaar materiaal.

Aouatif Tawfik, Sustainability Manager van McDonald’s Nederlands, zegt: “We zijn er trots op om aan te kondigen dat naast de introductie van onze wikkelverpakking in juni, aankomende maand ook de McFlurry en de rietjes een duurzamer jasje hebben. Hiermee zetten we een belangrijke stap in de vermindering en verduurzaming van ons verpakkingsmateriaal, zonder in te leveren op smaak en kwaliteit. Ons doel is om op termijn over te stappen naar een alternatief waarbij we voor frisdranken helemaal geen rietje meer hoeven uit te geven.”

De nieuwe McFlurry-beker met vouwranden betekent een besparing van 17 miljoen plasticdeksels per jaar. Dat is een aanzienlijke besparing die neer komt op 50.000 kilo plastic per jaar. Duurzame alternatieven voor de lepel zijn volop in ontwikkeling en worden net als de beker en het rietje eerst uitgebreid getest. “Zo blijven we kijken naar alternatieve oplossingen om het gebruik van plastic in onze restaurants te verminderen. In 2021 komen we ook met een alternatief voor het plastic bestek en de cup van het Sundae IJs”, aldus Aouatif.

McDonald’s werkt hard door aan het verminderen, verduurzamen en recyclen van al haar verpakkingen. Van de circa 7,5 miljoen kilo verpakkingen voor gasten in de restaurants in 2019, bestond ruim 6,3 miljoen kilo uit gerecycled of hernieuwbaar materiaal. Dat is bijna 85 procent. Het grootste deel bestaat uit gerecycled papier en FSC-gecertificeerd papier, maar ook het gebruik van RPET voor flesjes van smoothies en sinaasappelsap zijn hier onderdeel van. De introductie van de duurzamere McFlurry-verpakking en het papieren rietje volgt op onder meer de introductie van de wikkelverpakking van de Chili Chicken en de McKroket begin juni, waarmee 250 duizend kilo karton per jaar wordt bespaard.

Happy Meal

McDonald’s is in Nederland ook bezig met het verbeteren van Happy Meal verpakkingen. “We gaan nieuwe leesboekjes en speeltjes vanaf 2021 niet meer in plastic verpakken, maar in FSC gecertificeerd karton of papier”, geeft Aouatif aan. “We verkennen daarnaast ook mogelijkheden om het gebruik van plastic in het Happy Meal te verminderen. In 2021 gaan we het eerste plasticvrije speeltje aanbieden in het Happy Meal in Nederland en blijven we verschillende opties onderzoeken voor duurzaam speelgoed.”

Samen Meer Doen Voor Minder Afval

McDonald’s werkt wereldwijd aan de vermindering en verduurzaming van haar verpakkingsmateriaal. Dit betekent dat alle productverpakkingen die McDonald’s in de restaurants gebruikt, in 2025 gemaakt zijn van hernieuwbare, gerecyclede of gecertificeerde materialen. Ook in Nederland is McDonald’s bezig met het ontwikkelen van duurzamere verpakkingen en streeft het bedrijf naar kansen voor vermindering van verpakkingen. Bovendien zet McDonald’s zich in voor maximale inzameling en recycling van al het afval uit de restaurants.

Begin dit jaar lanceerde McDonald’s samen met stakeholders en gedragswetenschappers een aanpak om, samen met gasten, de maximale strijd tegen zwerfafval aan te gaan. Zo spoort communicatie in de drivelane gasten aan om alvast na te denken over hoe ze later met hun afval omgaan en maken speciale (G-snake) afvalbakken het bij sommige McDrives makkelijker voor gasten om hun afval al rijdend in de afvalbak te gooien. Ook werd de succesvolle landelijke consumentencampagne ‘You Bin It You Win It’ gelanceerd, waarin gasten werden uitgedaagd om hun afval netjes weg te gooien en bewust werden gemaakt van de positieve gevolgen hiervan. De campagne wordt in het najaar opnieuw ingezet om gasten te stimuleren afval goed weg te gooien in de afvalbak.

Via het online platform samenmeerdoenvoorminderafval.nl kunnen geïnteresseerden meer lezen over wat McDonald’s iedere dag doet aan het verminderen en verwerken van (zwerf)afval, wat er gebeurt met het ingezamelde afval en hoe door middel van nascheiding het afval gerecycled kan worden tot andere materialen.