De circa 150 medewerkers van de Serviceorganisatie van McDonald’s Nederland beginnen deze week aan hun eerste werkdag in het gloednieuwe hoofdkantoor in het duurzame Central Park gebouw, nabij Utrecht Centraal. De verhuizing naar ‘stadsjungle’ Central Park sluit aan bij de duurzame ambities van het familierestaurant, dat haar eigen nieuwe restaurants zelf ook zo duurzaam mogelijk bouwt. McDonald’s is verhuisd uit Amsterdam, waar het sinds 2000 aan de Paasheuvelweg in Amsterdam Zuidoost gevestigd was.

McDonald’s neemt haar intrek op de dertiende en veertiende verdieping van Central Park, boven de stadstuin, met een totale oppervlakte van bijna 2900 vierkante meter. De indeling en inrichting van de ruimte heeft McDonald’s samen met architectenbureau Desarc ontworpen en biedt een inspirerende werkruimte met veel groen voor de McDonald’s medewerkers. Naast een nieuw onderkomen voor de 150 medewerkers van Serviceorganisatie is het nieuwe hoofdkantoor van McDonald’s ook een centrale ontmoetingsplek voor alle Franchisenemers, leveranciers en andere relaties. Ook fungeert het kantoor als trainingslocatie van de McDonald’s Academy, de interne opleiding voor managers van de McDonald’s restaurants.

“De duurzame, maar ook bruisende vestigingslocatie speelt een belangrijke rol in het behoud en aantrekken van nieuw talent”, vertelt Annemarie Swijtink, Managing Director McDonald’s Nederland. “Utrecht is een centrale locatie met goede verbindingen en bereikbaarheid wat het toegankelijk maakt voor onze medewerkers en Franchisenemers die verspreid door het land wonen. De afgelopen jaren heeft de gemeente samen met ontwikkelaars geïnvesteerd in de duurzame herontwikkeling van het stationsgebied met als resultaat dat het een zeer aantrekkelijke locatie is geworden. De combinatie van bereikbaarheid en het diverse aanbod aan voorzieningen en winkels maakt het een zeer levendige locatie waar we met ons team graag onderdeel van uit willen maken.”

Bas Jochims, Director Dutch Office & Hotel Investments bij Bouwinvest is blij met het intreden van McDonald’s in Central Park: “We zijn altijd op zoek naar partners met dezelfde visie. Bijvoorbeeld als het gaat om duurzaamheid en het voortdurend nastreven van kwaliteit. Het zeer duurzame, onderscheidende en uitstekend bereikbare Central Park en McDonald’s zijn dan ook een goede match. We kijken uit naar een mooie samenwerking.”

Veiling voor Ronald McDonald’s Kinderfonds

Het meubilair van het oude hoofdkantoor van McDonald’s in Amsterdam heeft een mooie bestemming gekregen. Dit is namelijk grotendeels gedoneerd aan verschillende Ronald McDonald Huizen van het Kinderfonds. Daarnaast is er voor medewerkers en Franchisenemers een veiling georganiseerd waarbij zij konden bieden op kunstwerken en objecten uit het oude hoofdkantoor, waarvan de opbrengst volledig naar het Kinderfonds gaat. Swijtink: “We zijn ruim 35 jaar onlosmakelijk verbonden met het Kinderfonds, elke mogelijkheid om hen te steunen grijpen we aan, samen met onze Franchisenemers.”