Ketenpartners slaan de handen ineen voor een duurzamere aardappelteelt. Vandaag – op de internationale dag van de aardappel – zetten McDonald’s Nederland, Farm Frites en Rabobank hun handtekening onder een vijfjarig samenwerkings programma voor Regeneratieve Landbouw. Dit programma omvat afspraken om gezamenlijk te investeren in het behoud van de kwaliteit en beschikbaarheid van de ‘Hollandse Pieper’ met inzet van regeneratieve landbouwprincipes. Het programma versterkt het Future Farming Program van Farm Frites, waar al 80 telers aan deelnemen. De initiatiefnemers spannen zich samen in om meer akkerbouwers aan te laten sluiten. Want zo luidt de gedachte: door samen te werken, zijn we in staat een positieve impact te hebben van ‘land’ tot ‘restaurant’

Gezonde bodem, goede piepers

Samenwerking is nodig, want door klimaatverandering staat de beschikbaarheid en kwaliteit van de aardappel onder druk. Hittestress, droogte en de afgelopen jaren juist heftige regen, verlagen de opbrengsten van aardappelteelt en verhogen de kans op misoogsten. Door de toenemende druk op de akkerbouw startte Farm Frites begin 2023 met de ontwikkeling van het Future Farming Program. Dit programma ondersteunt telers met kennis, praktijkinzichten en financiële middelen om stappen te zetten richting Regeneratieve Landbouw, met aandacht voor onder andere bodemgezondheid, biodiversiteit en CO₂-reductie.

Hens Gunneman, Duurzaamheidsmanager Farm Frites, licht toe: ”Met het Future Farming Program helpen we op dit moment 80 Nederlandse telers verder te verduurzamen. Omdat we geloven in de kracht van het programma, zijn we het dit jaar ook gestart in Polen en volgen België, Duitsland en Frankrijk. De samenwerking met McDonald’s en Rabobank laat zien dat verduurzaming een gedeelde uitdaging is. Samen met hun steun en investeringen in duurzame landbouw kunnen telers hun duurzame ambities verder waarmaken. Zo blijven akkers letterlijk groener en zorgen we samen voor voldoende kwalitatieve frites in je favoriete McDonald’s restaurant, voor nu en in de toekomst.”

‘Vergroenen’ van de iconische Franse Frietjes

McDonald’s verkoopt jaarlijks veel porties Franse Frietjes en daarvoor zijn veel aardappelen nodig. Toch schopt niet iedere pieper het tot een Frans Frietje, de kwaliteitseisen zijn streng. Om nu en in de toekomst voldoende kwaliteits-aardappelen beschikbaar te hebben, participeert McDonald’s in Future Farming Program van Farm Frites. Als launching partner draagt McDonald’s Nederland hierdoor bij aan de verdere verduurzaming van de landbouw.

Jerôme de la Chambre, Manager Sustainability McDonald’s Nederland: “Voor onze iconische Franse Frietjes willen we consumenten de hoogste kwaliteit bieden, tegen een betaalbare prijs. Dit doen we door te investeren in de verduurzaming van de aardappelteelt. Samenwerken met Rabobank en Farm Frites zodat telers kunnen investeren in een gezonde bodem is daarvoor een logische stap. Want een gezonde bodem houdt vocht beter vast en is beter bestand tegen weersinvloeden. Op deze manier vergroten we de veerkracht van de aardappelteelt en zorgen we samen dat we nog decennialang van onze overheerlijke frietjes kunnen blijven genieten van eigen bodem. Daarbij is het prachtig dat dit we dit samen met de keten kunnen doen, op die manier kunnen we de transitie versnellen.”

Nicoline van Gerrevink, Head Food System Transition Rabobank: “Rabobank draagt op verschillende manieren bij aan het toekomstbestendig maken van de landbouw. We geven kortingen op leningen, hanteren duurzaamheidscriteria bij het aangaan van leningen en hebben veel kennis beschikbaar voor onze klanten. Verduurzamen van de sector kan Rabobank echter niet alleen. Samenwerking met ketenpartijen zoals Farm Frites en McDonald’s is daarom ook erg belangrijk. De aanpak van Farm Frites en haar Future Farming Program samen met McDonald’s Nederland spreekt ons zeer aan, omdat er gebruik wordt gemaakt van concrete KPI’s en telers op basis daarvan beloond worden voor de stappen die zij nemen. Dit is een goede stap richting duurzamere landbouw aangezien het telen van aardappelen uitdagender wordt in het veranderende klimaat. Vanuit Rabobank dragen wij bij met rentekortingen voor koplopers, en aantrekkelijke voorwaarden voor transitieleningen. Een mooi voorbeeld van hoe we gezamenlijk werken aan “true value” voor de landbouw in Nederland.”

Foto: Van links naar rechts: Nicoline van Gerrevink (Rabobank), Hens Gunneman (Farm Frites), Gea Bakker (Rabobank), Laurens Knol (McDonald’s), Leon Boer (Farm Frites) en Jerôme de la Chambre (McDonald’s)