Het uit Brabant afkomstige familiebedrijf MBI, marktleider in de productie en verkoop van betonnen en keramische tegels en stenen, kondigt een ambitieus investeringsplan aan voor een gezonde en duurzame toekomst. Om de marktleiderspositie te behouden, en tevens te kunnen blijven voldoen aan steeds hogere kwaliteits- en duurzaamheidseisen, is continu investering in haar productiefaciliteiten een voorwaarde. Hierbij heeft MBI een radicale keuze gemaakt welke vergaande consequenties heeft voor haar productielocatie in Veghel.

De oudste productielocatie voor betonnen bestratingsmaterialen, de MBI locatie in Veghel, zal eind 2024 sluiten om ruimte te maken voor uitbreiding van de bestaande productielocaties in Aalst (bij Zaltbommel), Nieuw-Lekkerland en Kampen. Met een forse kapitaalinjectie gaan deze drie locaties tot de modernste en duurzaamste productiebedrijven in haar soort behoren. De focus komt volledig te liggen op duurzame en actuele producten die passend zijn bij het huidige tijdsbeeld. Het doel dat MBI voor ogen heeft is volledig klimaatneutraal te kunnen produceren en haar productportfolio voor de inrichting van onze publieke en private ruimte verder te kunnen verbreden.

Al sinds 2007 is de strategie van MBI ingezet op innovatieve producten met toegevoegde waarde. Daar waar alleen functie een rol speelt, is MBI minder in beeld. Daar waar esthetiek, duurzaamheid en het menselijk welzijn van belang zijn, kun je niet om MBI heen. Ook de duurzame ontwikkelingen naar machinaal te leggen bestrating in de openbare ruimte vergt meer flexibiliteit. Hiervoor investeert MBI dan ook verder op haar vestigingen in Aalst en Kampen, waarbij de straatstenen door een robot in de productielijn in het juiste verbanden zullen worden geformeerd. Daarnaast wordt op dit moment gebouwd aan een geheel nieuwe tegelfabriek in Kampen. En is vorige maand in Nieuw-Lekkerland een vierde lijn in gebruikt genomen, welke specifiek is gebouwd voor een verdere verbreding van het unieke GeoCeramica® concept.

De keuze voor het grootste investeringsprogramma van MBI in haar geschiedenis gaat samen met de keuze om de oudste locatie in Veghel te sluiten en de productiecapaciteit in andere vestigingen te vergroten en te moderniseren. De verandering zal worden uitgevoerd zonder gedwongen ontslagen en het hoofdkantoor zal op een nieuwe locatie in de regio Veghel gevestigd blijven waar het bedrijf al sinds 1969 resideert.

Mens en omgeving spelen binnen en buiten MBI een prominente rol. Met deze moderne en uitdagende strategie blijft het motto dan ook #MOOIMETMBI

Over MBI

In ruim drie kwart eeuw is MBI uitgegroeid tot een multidisciplinaire onderneming. Actief in de productie en distributie van materialen voor inrichting van de buitenruimte – en sinds mei 2022 – ook de binnenruimte. De missie van MBI is om samen met haar partners een mooie, comfortabele en duurzame leefomgeving te creëren met zo min mogelijk negatieve impact op het milieu. De stabiele basis is het Steenmeesterschap; kennis van steenachtige materialen als beton en keramiek. MBI is marktleider in de productie van esthetische, betonnen bestratingsmaterialen en gevelbekleding, maar mag zichzelf ook de grootste importeur van Italiaanse keramische binnen- en buitentegels noemen. Met een toegewijd en deskundig adviesteam bundelt MBI de kennis van alle sectoren en verstrekt projectadvies op alle gebruiksgebieden van de buiten- en binnenruimte; werken, wegen, winkelen, wonen en welzijn.