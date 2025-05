Techleap heeft drie genomineerden aangekondigd voor de derde editie van de Leading Entrepreneur in Tech (LET) Award: Nicola Ebmeyer (Gain.pro), Hamed Sadeghian (Nearfield Instruments) en Maxim Romain (Dott). De LET Award bekroont ondernemers die niet alleen indrukwekkende bedrijven hebben opgebouwd, maar ook maatschappelijke impact realiseren door innovatie, werkgelegenheid en oplossingen te bieden voor grote uitdagingen. De winnaar wordt op 15 mei bekendgemaakt.

De LET Award wordt uitgereikt tijdens MEET, het jaarlijkse evenement waar Nederlandse founders samenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen en zo sneller te groeien. Met de prijs vestigt Techleap de aandacht op ondernemers die niet alleen economische waarde en werkgelegenheid creëren, maar ook bijdragen aan oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken.

De genomineerden

Nicola Ebmeyer is CEO van Gain.pro, het snelgroeiende platform dat investeringsprofessionals wereldwijd inzicht biedt in niet-beursgenoteerde bedrijven. Onder haar leiding groeide Gain.pro uit tot marktleider in Europa, met klanten als Rothschild en CVC, en zette het bedrijf stevige stappen in de Verenigde Staten. Haar werk draagt bij aan een efficiëntere kapitaalmarkt en versnelt de groei van talloze bedrijven in Europa en daarbuiten.

Hamed Sadeghian is oprichter en CEO van Nearfield Instruments, dat baanbrekende meetapparatuur ontwikkelt voor voor de nieuwste generatie chips. Zijn technologie maakt het mogelijk om chips tijdens productie op nanoschaal te controleren. Dankzij Sadeghian groeide het bedrijf uit tot een sleutelspeler in de wereldwijde halfgeleiderindustrie en haalde in 2024 €135 miljoen op in een van de grootste deeptech-investeringen in Nederland ooit.

Maxim Romain is medeoprichter en CEO van Dott, een Europese koploper in elektrische deelmobiliteit. Met e-steps en e-fietsen in ruim 40 steden biedt Dott dagelijks miljoenen stedelingen toegang tot duurzame mobiliteit. Onder Romain’s leiding groeide Dott uit tot een van de meest impactvolle spelers in de sector. Dott staat bekend om zijn duurzame aanpak: eigen reparatiehubs, circulair vlootbeheer en CO₂-neutrale operaties.

Jury en selectieproces

De jury bestaat uit Kees Aarts (Protix), Vidya Peters (Datasnipper), Thomas Plantenga (Vinted) en Thomas Wolf (Hugging Face). De genomineerden worden beoordeeld op groei, technologische innovatie, inspiratie, ambitie en hun inzet voor diversiteit en inclusie. De winnaar wordt gekozen na persoonlijke interviews en juryoverleg onder leiding van Constantijn van Oranje.

“Techondernemers laten zien waar Nederland in uitblinkt. Ze bouwen innovatieve bedrijven die niet alleen economische groei brengen, maar ook bijdragen aan grote maatschappelijke uitdagingen,” aldus Constantijn van Oranje, Special Envoy bij Techleap. “Deze drie ondernemers maken een verschil op het gebied van financiële transparantie, technologische onafhankelijkheid en duurzame mobiliteit. Met de LET Award willen we laten zien hoe belangrijk hun bijdrage is voor Nederland en daarbuiten.”