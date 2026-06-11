Angela Ursem, medeoprichter van het Nederlandse skincaremerk Food for Skin, heeft uit handen van Amal Clooney, de eerste prijs voor Europa gewonnen bij de Cartier Women’s Initiative 2026. Met de prijs ontvangt zij 100.000 USD om de impact van Food for Skin in Europa te vergroten. Food for Skin is het eerste Nederlandse bedrijf dat Fellow wordt van de Cartier Women’s Initiative (CWI). Angela maakt daarmee deel uit van de internationale CWI community van meer dan 500 vrouwelijke impactondernemers wereldwijd.

De prijs komt op een belangrijk moment. Food for Skin werd in 2020 opgericht en bouwt al vijf jaar aan een alternatief in een extreem competitieve beautymarkt. Een markt waarin veel draait om méér producten, méér claims en steeds complexere routines. Food for Skin wil juist laten zien dat het ook anders kan: premium skincare van hoge kwaliteit, geliefd door gebruikers en zo min mogelijk belastend voor de aarde.

De eerste vier jaar groeide Food for Skin volledig bootstrapped. Inmiddels wordt het bedrijf gesteund door impactinvesteerder DOEN Participaties en Henk Jan Beltman van genuine bv. De erkenning van CWI geeft Food for Skin extra slagkracht om verantwoord te schalen, meer mensen te bereiken en de impact van natuurlijke, vegan en circulaire skincare in Europa te vergroten.

Angela werd geselecteerd na een intensief selectietraject van ruim zes maanden, met meerdere selectierondes, jurygesprekken en een finale pitch. Zij won de eerste prijs voor Europa naast twee andere sterke Europese Fellows, die ieder met hun onderneming bijdragen aan positieve verandering.

Angela Ursem: “Deze prijs voelt als een enorme erkenning voor vijf jaar bouwen. Niet omdat we er al zijn, maar omdat het ons helpt om verder te komen. We willen met Food for Skin laten zien dat premium skincare niet ingewikkeld hoeft te zijn en niet ten koste hoeft te gaan van de aarde. Hoge kwaliteit, blije gebruikers en verantwoordelijkheid kunnen samengaan. De grant helpt ons om sneller en sterker te groeien. Minstens zo waardevol zijn het kennisprogramma met INSEAD en andere experts, de mentorship en de toegang tot de CWI community. Dit geeft ons de kennis, het netwerk en het kapitaal om verantwoord op te schalen en daarmee meer impact te maken.”

De jury: “Angela is an impact-driven entrepreneur and top-tier leader, consistently striving to minimize environmental impact, enhance product quality, and accelerate growth. In just five years, she has delivered impressive commercial and financial results, achieving strong brand recognition in the Netherlands. She is a bold leader with deep operational expertise and a clear vision for the future of sustainable cosmetics, while serving as an inspiring role model for women in impact entrepreneurship.”

Over Food for Skin

Food for Skin is een Nederlands premium skincaremerk, opgericht in 2020. Het bedrijf ontwikkelt 100% natuurlijke, vegan en circulaire huidverzorging voor mensen die bewust willen kiezen zonder in te leveren op kwaliteit of resultaat. Met een eenvoudige routine van drie producten maakt Food for Skin hoogwaardige skincare toegankelijker, duurzamer en makkelijker in gebruik.

Over Cartier Women’s Initiative

Het Cartier Women’s Initiative is een internationaal ondernemerschapsprogramma dat in 2006 werd opgericht om vrouwelijke impactondernemers te ondersteunen die bouwen aan een inclusievere samenleving voor toekomstige generaties.

Sinds de oprichting zet het programma zich in voor het identificeren en begeleiden van vrouwen die met hun bedrijven enkele van de meest urgente sociale en milieuproblemen ter wereld aanpakken. Door een geïntegreerde aanpak die financiële ondersteuning, toegang tot een wereldwijd netwerk en op maat gemaakte leiderschapsontwikkeling combineert, stelt het Cartier Women’s Initiative deelnemers in staat hun ondernemingen op te schalen, terwijl zij tegelijkertijd hun leiderschapsvaardigheden versterken en duurzame impact creëren.

In de loop der jaren is het initiatief uitgegroeid tot een levendige internationale gemeenschap van meer dan 520 leden, verenigd door de gedeelde ambitie om betekenisvolle verandering te realiseren binnen hun eigen ecosystemen.

De kern van het Cartier Women’s Initiative wordt gevormd door een aantal blijvende overtuigingen: dat vrouwen krachtige aanjagers van verandering zijn, dat talent overal aanwezig is maar kansen niet altijd gelijk verdeeld zijn, dat voortdurende ontwikkeling essentieel is voor vooruitgang en dat duurzame impact voortkomt uit een diepe betrokkenheid bij de gemeenschappen die worden ondersteund.

De editie van 2026 markeert het 20 jarig bestaan van het programma. In totaal zijn wereldwijd 30 Fellows geselecteerd binnen 10 awardcategorieën. Food for Skin is de eerste Nederlandse onderneming die onderdeel wordt van deze internationale community. In 2027 zal het programma een week lang in Amsterdam gehouden worden.