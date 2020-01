Mastercard en partners lanceren Priceless Planet Coalition om klimaatverandering tegen te gaan

Vandaag heeft Mastercard de lancering van de Priceless Planet Coalitie aangekondigd, een platform dat inspanningen voor duurzaam ondernemen samenbrengt en impactvolle investeringen doet ter bescherming van het milieu. Samen met partners die ook toegewijd zijn om ‘doing well by doing good’ na te streven, pleit de Priceless Planet Coalitie ervoor om in vijf jaar tijd 100 miljoen bomen te planten. Onder de oprichters van de coalitie zijn Citibank, Santander UK, IHS Markit, bunq, Saks Fifth Avenue, L.L. Bean, New York Metropolitan Transport Authority, Transport for Londen, en American Airlines en met nog aan te kondigen partners.

Het is cruciaal voor bedrijven om te investeren in energiezuinige werkplekken en activiteiten, gebruik te maken van duurzame energie en een duurzame supply chain te onderhouden. Maar de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven van nu gaat veel verder dan de eigen inspanningen alleen. Mastercard gelooft dat de particuliere sector meer kan doen, en echt impact kan maken door inspanningen te combineren en consumenten te betrekken.

“Het maakt niet uit wie je bent of wat je doet, klimaatverandering heeft invloed op je. Maar het heeft de grootste negatieve impact op degenen die sociaal en economisch kwetsbaar zijn. We kunnen onze ecologische voetafdruk niet langer negeren. Onze beste kans om van koers te veranderen en te zorgen voor een betere toekomst is om bedrijven en consumenten dezelfde richting op te laten bewegen naar een gemeenschappelijk doel. Alleen op die manier kan er echte verandering plaatsvinden,” zegt Ajay Banga, president en chief executive officer van Mastercard.

“Wij zijn toegewijd om verandering te helpen bevorderen. We hebben een enorm bereik. We hebben een enorm netwerk van partners. We kunnen ze stimuleren om een positieve impact op het milieu te leveren in de vorm van een Priceless Planet Coalition,” voegt Banga eraan toe. Als kern van hun eigen missies hebben de partners gedurende lange tijd veel nadruk gelegd op hun eigen inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Het doel van dit initiatief is om een netwerkeffect te creëren, waarbij samenwerking de waarde van het geheel groter maakt dan die van de partners an sich, waardoor het hele ecosysteem ervan kan profiteren.

Mastercard en zijn klanten bereiken bijna 3 miljard consumenten en zakelijke kaarthouders. Een van de belangrijkste elementen van deze nieuwe samenwerking is om deze mensen in actie te laten komen. Samenwerkingen zoals die tussen Mastercard en Doconomy helpen mensen om weloverwogen, klimaatvriendelijke keuzes te maken en maken het eenvoudig, snel en gemakkelijk om een bijdrage te leveren aan het klimaatprobleem.

Publiek-private samenwerking

Deelnemende bedrijven zullen hun eigen duurzaamheidsstrategieën blijven implementeren en daarnaast in de coalitie samenwerken aan gezamenlijke campagnes. Een eerste initiatief is dat de coalitie consumenten gaat aansporen om massatransport te gebruiken. Mensen die gebruikmaken van het openbaar vervoer worden beloond met het planten van een boom. De campagne wordt gelanceerd in partnersteden over de hele wereld, waaronder Londen, New York, Stockholm, Helsinki, Ankara, Barcelona en andere steden.

Tegelijkertijd kunnen zakelijke klanten van Mastercard bijdragen aan de wereldwijde bosbouwinitiatieven van de coalitie wanneer werknemers hun kaart gebruiken voor reizen, goederen en diensten. Dit vormt een aanvulling op de eigen duurzaamheidsdoelstellingen van deze bedrijven en stelt hun werknemers in staat actief bij te dragen aan deze doelstellingen door de zakelijke aankopen die ze doen. Citi Treasury en Trade Solutions zijn de eerste partners in het promoten van dit initiatief bij hun zakelijke klanten, met IHS Markit, een in Londen gevestigde wereldwijde informatieleverancier, als eerste bedrijf dat deelneemt.

Geïnteresseerde financiële instellingen, winkeliers, consumenten en digitale partners van over de hele wereld zijn uitgenodigd deel te nemen aan dit initiatief en consumenten en medewerkers aan te sporen om bij te dragen aan het boomplantprogramma. De wereldwijde betalingsinfrastructuur van Mastercard biedt kaarthouders extra manieren om bij te dragen, zoals ‘round-up’-campagnes bij een aantal toonaangevende retailers, waardoor consumenten een donatie voor het planten van bomen kunnen toevoegen bij het afrekenen.

Terug naar de roots

Bomen zijn een van de kritieke netwerken waarop de aarde draait. De huidige niveaus van koolstofemissies, gebruik van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling overschrijden limieten die ecologisch duurzaam of veilig zijn. Op hun beurt zien en voelen mensen van over de hele wereld dat deze realiteit de samenleving van vandaag en mogelijk ook die van komende generaties beïnvloedt.

Het wordt erkend dat een natuurlijke klimaatoplossing en met name programma’s voor het planten van bomen een effectief mechanisme zijn om op klimaatverandering te reageren. Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties vereist het beperken van de stijging van de gemiddelde temperatuur tot het kritieke doel van 1,5 °C in 2030 een extra 1 miljard hectare bomen[1].

Grootschalige herbebossingsprogramma’s moeten zorgvuldig worden uitgevoerd, waarbij rekening moet worden gehouden met een aantal factoren, waaronder het lokale klimaat, nadelige gevolgen voor de biodiversiteit, lakse of slechte bosbeheerpraktijken, onbedoelde toekomstige ontbossing en onbedoelde sociale impact. Mastercard heeft wereldwijde milieuorganisaties Conservation International en World Resources Institute (WRI) geselecteerd om de inspanningen voor het planten van bomen te leiden. De organisaties werden geselecteerd op basis van hun op wetenschap gebaseerde en holistische benaderingen van herbebossing en hun succesvolle staat van dienst.

In nauwe samenwerking met lokale en inheemse gemeenschappen heeft Conservation International meer dan 6 miljoen vierkante kilometer land en zee in meer dan 70 landen beschermd of hersteld. Met experts en personeel in 29 landen en 2.000 partners wereldwijd, zal Conservation International het succes van het project op lange termijn implementeren en garanderen. WRI zal degelijke wetenschap, robuuste monitoringmethoden en een landschapsbenadering naar het project brengen. WRI maakt gebruik van een wereldwijd netwerk van financiële, technische en overheidspartners via platforms zoals AFR100, Initiative 20×20 en One Tree Planted.

Naarmate het klimaat blijft veranderen, moeten saneringsmechanismen mogelijk ook veranderen en kunnen ontwikkelingen in de wetenschap nieuwe kansen bieden. Om ervoor te zorgen dat de inspanningen van Mastercard overwogen en passend blijven, stelt het bedrijf een onafhankelijke klimaatadviesraad aan. Deze experts zullen het programma van input voorzien en begeleiden, waardoor kan worden geprofiteerd van de nieuwste wetenschappelijke gegevens en inzichten.

“Wij geloven dat bedrijven een belangrijke rol moeten spelen om de planeet te laten floreren, omdat economische groei niet ten koste van de planeet mag gaan. Mastercard geeft om de planeet, net als onze partners, consumenten en werknemers, dus we zijn vastbesloten om de kracht van ons netwerk te gebruiken om een duurzame en welvarende economie mogelijk te maken,” Aldus Kristina Kloberdanz, chief sustainability officer van Mastercard.

Center for Inclusive Growth

In 2013 richtte Mastercard het Center for Inclusive Growth op, om duurzame en eerlijke economische groei en financiële inclusie over de hele wereld te bevorderen. Onderzoek en programma’s van het centrum onderstrepen dat de effecten van klimaatverandering vooral door de meest kwetsbaren worden gevoeld, waardoor de strijd tegen klimaatverandering een essentieel onderdeel van inclusieve groei is en daarom een noodzakelijk onderdeel van onze ‘doing well by doing good’ missie.

[1] IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change Special Report: Global Warming of 1.5°C, Oct. 2018