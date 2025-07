Mars, Incorporated heeft vandaag het Mars Sustainable in a Generation Report 2024 gepubliceerd, waarin de voortdurende vooruitgang wordt aangekondigd in de richting van het doel om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Tegen eind 2024 realiseerde Mars opnieuw een reductie van 1,9% in absolute broeikasgasemissies ten opzichte van de basislijn van 2015, terwijl de onderneming in dezelfde periode met meer dan 69% groeide tot een jaarlijkse omzet van ongeveer $ 55 miljard. Mars erkent de rol van wetenschap en innovatie om de toekomstige uitdagingen aan te gaan en kondigt vandaag het Mars Sustainability Investment Fund (MSIF) aan, met een totale kapitaaltoezegging van maximaal $ 250 miljoen.

Poul Weihrauch, CEO van Mars, zei: “Ik ben blij te zien dat we erin slagen onze bedrijfsgroei los te koppelen van onze CO2-voetafdruk, terwijl we tegelijkertijd investeren in innovatie en startups steunen die nieuwe oplossingen creëren en doorbraken bewerkstelligen om bedrijven te helpen hun veerkracht te vergroten. Dit zijn belangrijke gebieden om zinvolle vooruitgang te boeken en ons te helpen de blootstelling aan toekomstige milieurisico’s te verminderen en deze uiteindelijk om te zetten in winst en concurrentievoordeel. Vooruitkijkend zullen er tegenslagen zijn – en we moeten niet bang zijn om dat te zeggen – maar we blijven ons richten op vooruitgang, de groei van ons bedrijf en het verminderen van onze impact op de planeet door iedereen te helpen floreren.”

In 2024 richtte Mars zich op partnerschappen die innovatieve landbouwmethoden en ontbossingsvrije toeleveringsketens bevorderen. We hebben het aantal klimaatvriendelijke landbouwprojecten verder uitgebreid tot meer dan 60, met betrekking tot 13 gewassen in 29 landen. Mars werkt samen met haar partners om hen te helpen het energieverbruik in de directe bedrijfsvoering te verminderen en landbouwmethoden te implementeren die de bodem regenereren en boeren helpen hun bedrijven toekomstbestendig te maken door ze minder bloot te stellen aan gevaren zoals overstromingen, droogte of plagen. Hoogtepunten van enkele van onze nieuwste projecten zijn:

Livelihoods Fund for Family Farmers (L3F): ​​Tegen 2024 hebben 932 boeren in Noord-Sumatra de certificering van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) behaald, is 2.031 hectare overgestapt op innovatieve landbouwmethoden en is 8.000 hectare bos beschermd door gemeenschapsgerichte natuurbeschermingsinitiatieven. KIND Almond Acres Initiative: Mars heeft de oppervlakte van zijn testpilot bijna verdubbeld en watergegevens uit het eerste jaar van het onderzoek laten een 17% hogere efficiëntie van het watergebruik zien dankzij ondergrondse irrigatie.

Moo’ving Dairy Forward Sustainable Dairy Plan: Mars heeft $ 47 miljoen toegezegd voor de komende drie jaar om de uitstoot van broeikasgassen in zijn zuivelketen te verminderen. Door samen te werken met boeren, leveranciers en onderzoekers draagt ​​Mars bij aan zinvolle, positieve veranderingen in de zuivelsector.

RESTORE-project: Mars ondersteunt duurzame cacaoteelt en beschermt en herbouwt bossen. Dit programma vergroot de boombedekking, richt raden voor landschapsbeheer op en creëert nieuwe verdienmogelijkheden voor cacaoteeltgemeenschappen.

Sustainable Aromatic Rice Initiative (SARI): Het programma bereikt 1.445 boeren in Roi Et en de Centrale Vlakte in Thailand, van wie 66% vrouw is. Het programma heeft de rijstproductie met 43% verhoogd in Roi Et en 10% in de Centrale Vlakte, terwijl het waterverbruik met respectievelijk 56% en 41% is verminderd.

Mars hanteert al lange tijd een aanpak die duurzaamheid integreert in de bedrijfsvoering. In 2024 breidde het het aantal leiders uit van de top 400 naar ongeveer 2.000, van wie de langetermijncompensatie nu gekoppeld is aan de reductie van broeikasgasemissies, naast andere, meer traditionele bedrijfsprestatiemaatstaven. Dit versterkt de inzet om verantwoord ondernemen op elk niveau van de organisatie te verankeren.

Alastair Child, Chief Sustainability Officer van Mars, zei: “We zijn vastbesloten om niet alleen doelen in de verre toekomst te bereiken, maar ook om nu vooruitgang te boeken. Om dit te bereiken, moeten maatschappelijke impactdoelen worden opgenomen in de besluitvorming van bedrijven. En om consistent vooruitgang te blijven boeken, hebben we systemische verandering nodig in onze toeleveringsketens, waarbij overheden, de industrie en boeren allemaal een rol spelen. We weten dat we dit niet alleen kunnen en daarom willen we onze partners en collega’s daarbij betrekken, want alleen grootschalige verandering zal onze collectieve doelen bereiken.”

Mars erkent de rol van wetenschap en innovatie om de toekomstige uitdagingen aan te gaan en kondigt vandaag het Mars Sustainability Investment Fund (MSIF) aan met een totale kapitaaltoezegging van maximaal $ 250 miljoen. Het bedrijf is van plan kapitaal te investeren in investeringsfondsen en directe investeringen. Het fonds richt zich op de volgende gebieden: Geavanceerde landbouw: technologieën die de emissies verminderen die gepaard gaan met landbouwinputs in onze producten; Innovatieve ingrediënten en grondstoffen: alternatieven met lagere emissies of die beter zijn voor u als bedrijf dan bestaande ingrediënten die in onze producten worden gebruikt; en Next Generation Packaging: ontworpen voor circulariteit, met een focus op recyclebare, composteerbare of anderszins biologisch verantwoorde vervangers voor flexibele kunststoffen. Het fonds bouwt voort op de toezegging van het bedrijf om substantiële investeringen te doen ter bevordering van zijn Sustainable in a Generation Plan.

Bekijk het Mars Sustainable in a Generation Report 2024 om meer te weten te komen over hoe Mars 3,5 miljard gezonde maaltijden heeft geleverd, waaronder 309 miljoen porties vezels en 372 miljoen porties groenten, en tegelijkertijd het natriumgehalte met 5% heeft verlaagd (ten opzichte van de basislijn in 2019). Ook leest u hoe Mars een verschil heeft gemaakt in het leven van meer dan 850.000 mensen in de gehele waardeketen. Of hoe 64,1% van de consumentenverpakkingen herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar is.

Mars hanteert al lange tijd een aanpak die duurzaamheid integreert in de bedrijfsvoering. In 2024 breidde het bedrijf het aantal leiders uit van de top 400 naar ongeveer 2000, van wie de langetermijncompensatie nu gekoppeld is aan de reductie van broeikasgasemissies, naast andere, meer traditionele bedrijfsprestatiemaatstaven. Dit versterkt de toewijding aan het verankeren van verantwoord ondernemen op elk niveau van de organisatie.

Alastair Child, Chief Sustainability Officer van Mars, zei: “We zijn vastbesloten om niet alleen doelen te bereiken in de verre toekomst, maar ook om nu al vooruitgang te boeken. Om dit te bereiken, moeten maatschappelijke impactdoelen worden opgenomen in de besluitvorming van bedrijven. En om consistent vooruitgang te blijven boeken, hebben we systemische verandering nodig in onze toeleveringsketens, waarbij overheden, de industrie en boeren allemaal een rol spelen. We weten dat we dit niet alleen kunnen en daarom willen we onze partners en collega’s hierbij betrekken, want alleen grootschalige verandering zal onze collectieve doelen bereiken.”

Mars erkent de rol van wetenschap en innovatie om de toekomstige uitdagingen aan te gaan en kondigt vandaag het Mars Sustainability Investment Fund (MSIF) aan, met een totale kapitaaltoezegging van maximaal $ 250 miljoen. Het bedrijf is van plan kapitaal te investeren in investeringsfondsen en directe investeringen. Het fonds richt zich op de volgende gebieden: Geavanceerde landbouw: technologieën die de emissies verminderen die gepaard gaan met landbouwinputs in onze producten; Innovatieve ingrediënten en grondstoffen: alternatieven met een lagere emissie of die beter zijn voor u dan bestaande ingrediënten in onze producten; en Next Generation Packaging: ontworpen voor circulariteit, met een focus op recyclebare, composteerbare of anderszins biologisch verantwoorde vervangingen voor flexibele kunststoffen. Het fonds bouwt voort op de toezegging van het bedrijf om aanzienlijke investeringen te doen ter bevordering van zijn Sustainable in a Generation Plan.

Bekijk het Mars Sustainable in a Generation Report 2024 om meer te weten te komen over hoe Mars 3,5 miljard gezonde maaltijden heeft geleverd, waaronder 309 miljoen