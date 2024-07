Mars en FrieslandCampina zijn een nieuwe samenwerking aangegaan die zich richt op een versnelde reductie van de uitstoot van broeikasgassen die vrijkomen bij de zuivelproductie voor Mars. De samenwerking tussen FrieslandCampina en Mars draagt direct bij aan extra beloningen voor leden-melkveebedrijven voor hun duurzaamheidsinspanningen, met als doel een broeikasgasreductie van 33 procent in 2025 en tot 50 procent in 2030 ten opzichte van 2015.

FrieslandCampina, al meer dan 30 jaar een vertrouwde leverancier van Mars, levert essentiële zuivelingrediënten zoals melkvet en room voor bekende merken als M&M’s®, SNICKERS® en TWIX®. In deze nieuwe samenwerking zal een groep leden-melkveebedrijven, die onderdeel zijn van de FrieslandCampina Ontwikkelgroep, zich specifiek gaan inzetten voor Mars. Mars gaat de leden-melkveehouders compenseren voor het implementeren, testen en versnellen van innovatieve maatregelen om de broeikasgasuitstoot te verminderen. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van voeradditieven die de methaanuitstoot verminderen.

Sanne Griffioen, Director Farm Sustainability bij FrieslandCampina: “Bij FrieslandCampina willen we voeding bieden die in balans met mens en planeet is geproduceerd. We hebben het doel gesteld om uiterlijk in 2050 netto-klimaatneutrale zuivel te produceren. Samenwerkings-verbanden als deze zijn essentieel voor het ondersteunen van de leden-melkveehouders, het ontsluiten van innovaties en het versnellen van duurzaamheidsinspanningen op de boerderij. Het is een geweldig voorbeeld van hoe we als ketenpartners samen duurzaamheid kunnen stimuleren.”

Amanda Davies, Chief R&D, Procurement en Sustainability Officer bij Mars Snacking: “Zuivel levert de op één na grootste bijdrage aan de broeikasgasuitstoot van onze Mars Snacking business. Werken aan het verminderen van de broeikasgasuitstoot is voor ons niet-onderhandelbaar en cruciaal voor het behalen van onze Mars Net Zero ambitie. We kunnen dit alleen doen door samen te werken met onze belangrijkste partners zoals FrieslandCampina en hun leden-melkveehouders. Door middel van innovatieve en klimaatslimme praktijken, het benutten van hun unieke data-expertise en de gezamenlijke inzet om vooruitgang te boeken, kunnen we samen een duurzamere toekomst voor zuivel creëren.”

FrieslandCampina Ontwikkelgroep

FrieslandCampina blinkt uit in datagestuurde besluitvorming en focust op resultaat, door continu te meten, handelen en monitoren. De meer dan 14.000 leden-melkveehouders, die via de coöperatie eigenaar zijn van FrieslandCampina, worden via het programma Foqus planet Duurzame ontwikkeling beloond voor hun resultaten op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn, klimaat, biodiversiteit en weidegang.

Leden-melkveehouders van FrieslandCampina hebben al aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het terugdringen van de broeikasgasuitstoot. Om nog verder te kunnen reduceren, is extra financiële steun nodig om innovatieve oplossingen te ontsluiten en te implementeren. In het eerste halfjaar van 2024 hebben meer dan 600 leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina zich aangemeld voor de Ontwikkelgroep. Deze groep van leden-melkveehouders committeert zich aan het realiseren van extra broeikasgasreductie door het toepassen en verfijnen van innovatieve maatregelen op het erf. Het doel is dat deze maatregelen uiteindelijk breder in de coöperatie toegepast worden. FrieslandCampina verwacht dat meer B2B-partners zich zullen aansluiten bij de Ontwikkelgroep.