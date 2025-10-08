Energieopslag is de ontbrekende schakel in de energietransitie. Zonder grootschalige inzet van batterijen, warmtebuffers en waterstofopslag dreigt Nederland achterop te raken in Europa en afhankelijker te worden van buitenlandse spelers. Dat blijkt uit het Marktonderzoek Energieopslag 2025, uitgevoerd door Energy Storage NL en Ecorys.

In 2024 was voor het eerst meer dan de helft van de elektriciteit in Nederland hernieuwbaar. Een belangrijke mijlpaal, maar tegelijkertijd zien we een harde werkelijkheid: duizenden bedrijven wachten op een netaansluiting, wind- en zonneparken moesten regelmatig worden afgeschakeld en de afhankelijkheid van gascentrales blijft bestaan. Zonder versnelling in flexibiliteit en energieopslag wordt duurzame energie onnodig verspild en komen investeringen in zon en wind onder druk te staan.

Groeiende markt, maar Nederland blijft achter

De Europese flexibiliteitsvraag groeit de komende tien jaar met een factor vijf, naar 1.608 TWh per jaar – een markt van honderden miljarden euro’s. Nederland beschikt over sterke kennis en innovatieve spelers, maar mist duidelijke nationale doelstellingen en een strategie voor opslag. Dat zorgt voor onzekerheid bij ontwikkelaars, investeerders en overheden.

De Nederlandse batterijmarkt groeide in 2024 naar 1 GWh opslagcapaciteit. Voor 2025 wordt 2,1 GWh verwacht, terwijl er meer dan 15 GWh aan projecten op de plank ligt. Maar realisatie is zeer onzeker.

Warmteopslag toont groot potentieel, van kleinschalige systemen in woningen tot collectieve buffers in stadswarmtenetten en de industrie. Toch stokt de opschaling door hoge investeringsrisico’s en trage vergunningprocedures.

Voor de lange termijn is moleculenopslag, zoals waterstof, essentieel om seizoensfluctuaties op te vangen. Maar ook hier zorgen hoge kosten en onzeker beleid voor rem op de markt.

Oproep tot versnelling

In landen als Duitsland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk nemen nationale programma’s en opslagtenders een vlucht. Het rapport laat zien dat met een nationale ambitie en gerichte investeringsstrategie Nederland zijn kennispositie kan omzetten in economische slagkracht.

Het rapport eindigt daarom met een duidelijke oproep: Nederland staat op een kantelpunt. Met regie en beleid voor energieopslag kunnen we de energietransitie versnellen en tegelijkertijd zorgen voor economische groei door meer bedrijven aan te sluiten. Met gerichte actie kan energieopslag uitgroeien tot een economische en systeemtechnische succesfactor, die leveringszekerheid versterkt, kosten verlaagt en de weg vrijmaakt voor een CO₂-vrij elektriciteitssysteem.

“Energieopslag is geen optie meer, maar een noodzaak. Dit onderzoek laat zien waar we nu staan, waar de knelpunten liggen en – vooral – waar de kansen zijn. Als we die kansen benutten, kan Nederland niet alleen zijn eigen energietransitie versnellen, maar ook internationaal een leidende rol pakken.” – Jeroen Neefs, directeur Energy Storage NL