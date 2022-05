Op 19 oktober 2022 wordt voor de vierde maal de Marc Cornelissen Brightlands Award uitgereikt. We zijn op zoek naar een duurzaamheidspionier die in de geest van Marc Cornelissen, met moed en doorzettingsvermogen grenzen doorbreekt om klimaatverandering tegen te gaan en de circulaire transitie helpt versnellen. Aan deze aanmoedigingsprijs is een geldbedrag van €35.000 verbonden.

De impact van klimaatverandering is elke dag voelbaar. Het is deze urgente context waarin deze award zijn waarde wil bewijzen door duurzaamheidspioniers aan te moedigen om vooral door te zetten. De circulaire transitie is een belangrijk antwoord op klimaatverandering. We hebben echter veel pioniers nodig om de circulaire transitie te versnellen en de balans met de aarde te herstellen voor de komende generaties. Daarbij hoort dat we op een andere manier met ons voedsel en afval omgaan, maar ook dat het gebruik van land en energiebronnen moet veranderen en we bewuster en gezonder gaan leven.

Ben jij zo’n pionier? Jouw deelname aan deze Award kan de volgende stap zijn van je persoonlijke expeditie, op weg naar versnelling van de circulaire transitie voor een toekomstbestendige samenleving.

Stichting Marc Cornelissen Brightlands Award

Het doel van de stichting is het periodiek toekennen van de Marc Cornelissen Brightlands Award en het verrichten van alle verdere handelingen die daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, in de ruimste zin van het woord. De stichting heeft geen winstoogmerk en zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is om de werkzaamheden voor het doel van de stichting voort te zetten. De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat inhoudt dat zij jaarlijks informatie verstrekt over de wijze waarop de ANBI-doelstelling wordt bereikt. De Award wordt toegekend door een onafhankelijke jury.

Ambitie

In de geest van Marc Cornelissen is het de ambitie om van deze Award een drijvende kracht te maken achter de ontwikkeling van een community van getalenteerde duurzaamheidspioniers in Nederland en de Euregio. Een community die bijdraagt aan Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, ondersteund door een netwerk van individuen en bedrijven met een hart voor talentontwikkeling op het gebied van duurzaamheid in het algemeen en circulariteit in het bijzonder. Hierdoor kan deze prijs uitgroeien tot een landelijk erkende talentenprijs op het gebied van initiatieven die bijdragen aan de duurzame samenleving in het algemeen en de circulaire transitie in het bijzonder.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Marc Cornelissen Brightlands Award bestaat uit:

Maria van der Hoeven, voorzitter

Maurice Olivers, secretaris/penningmeester

Inge Bomhof-Arends, bestuurslid

Mat Quaedvlieg, bestuurslid

Michel Schuurman, bestuurslid

Guy Vroemen, bestuurslid